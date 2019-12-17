ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выбросить! Названа вышедшая из моды одежда и аксессуары

18.12.2019 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Шорты-велосипедки стали одним из популярных трендов 2019 года, однако впредь их следует исключить из своего гардероба. Об этом сообщает New York Post.

Выбросить! Названа вышедшая из моды одежда и аксессуары
В указанных облегающих шортах модные эксперты издания посоветовали больше не выходить на улицу, а использовать их по назначению — для тренировок в спортзале.


Также из моды вышли "уродливые" кроссовки (ugly sneakers), которые похожи на удобные ортопедические ботинки, популярные в 80-х и 90-х годах прошлого века. Теперь вместо них порекомендовали выбирать более изящную обувь.



Помимо этого, устаревшими оказались и несколько аксессуаров. В частности — объемный мягкий ободок из бархатистой ткани, в котором часто выходили модели на показах в 2019 году.



За ним последовали узкие солнечные очки в стиле 90-х, популярные у знаменитостей, таких как сумермодель Белла Хадид и предпринимательница Кайли Дженнер.



Заключительными в списке немодных трендов стали прозрачные сумки, демонстрирующие окружающим их содержание.

В мае платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в индустрии модной одежды, составила список самых модных вещей. Лидером рейтинга оказались кожаные кеды с увеличенной подошвой британского бренда Alexander McQueen. Второе место занял ободок итальянского модного дома Prada, украшенный декоративными шипами.

Фото из открытых источников
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шорты-велосипедки стали одним из популярных трендов 2019 года, однако впредь их следует исключить из своего гардероба. Об этом сообщает New York Post.
 
Новости дня
Новости разные
 
Борисовский завод собирается выпускать аналог Volvo XC40. Поможет ли новая модель укрепиться БЕЛДЖИ на российском рынке?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика