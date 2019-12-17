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Выбросить! Названа вышедшая из моды одежда и аксессуары
Источник материала: Партизан
Шорты-велосипедки стали одним из популярных трендов 2019 года, однако впредь их следует исключить из своего гардероба. Об этом сообщает New York Post.
В указанных облегающих шортах модные эксперты издания посоветовали больше не выходить на улицу, а использовать их по назначению — для тренировок в спортзале.
Также из моды вышли "уродливые" кроссовки (ugly sneakers), которые похожи на удобные ортопедические ботинки, популярные в 80-х и 90-х годах прошлого века. Теперь вместо них порекомендовали выбирать более изящную обувь.
Помимо этого, устаревшими оказались и несколько аксессуаров. В частности — объемный мягкий ободок из бархатистой ткани, в котором часто выходили модели на показах в 2019 году.
За ним последовали узкие солнечные очки в стиле 90-х, популярные у знаменитостей, таких как сумермодель Белла Хадид и предпринимательница Кайли Дженнер.
Заключительными в списке немодных трендов стали прозрачные сумки, демонстрирующие окружающим их содержание.
В мае платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в индустрии модной одежды, составила список самых модных вещей. Лидером рейтинга оказались кожаные кеды с увеличенной подошвой британского бренда Alexander McQueen. Второе место занял ободок итальянского модного дома Prada, украшенный декоративными шипами.
Фото из открытых источников
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Шорты-велосипедки стали одним из популярных трендов 2019 года, однако впредь их следует исключить из своего гардероба. Об этом сообщает New York Post.
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