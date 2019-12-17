Выбросить! Названа вышедшая из моды одежда и аксессуары

В указанных облегающих шортах модные эксперты издания посоветовали больше не выходить на улицу, а использовать их по назначению — для тренировок в спортзале.









Также из моды вышли "уродливые" кроссовки (ugly sneakers), которые похожи на удобные ортопедические ботинки, популярные в 80-х и 90-х годах прошлого века. Теперь вместо них порекомендовали выбирать более изящную обувь.













Помимо этого, устаревшими оказались и несколько аксессуаров. В частности — объемный мягкий ободок из бархатистой ткани, в котором часто выходили модели на показах в 2019 году.













За ним последовали узкие солнечные очки в стиле 90-х, популярные у знаменитостей, таких как сумермодель Белла Хадид и предпринимательница Кайли Дженнер.













Заключительными в списке немодных трендов стали прозрачные сумки, демонстрирующие окружающим их содержание.





В мае платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в индустрии модной одежды, составила список самых модных вещей. Лидером рейтинга оказались кожаные кеды с увеличенной подошвой британского бренда Alexander McQueen. Второе место занял ободок итальянского модного дома Prada, украшенный декоративными шипами.

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