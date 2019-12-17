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Самый современный атомный авианосец США впервые вывели из дока

18.12.2019 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новейший авианосец ВМС США, всего девять дней назад получивший имя «Джон Кеннеди», впервые покинул док. С помощью шести буксиров он отправился по реке Джеймс до пристани верфи, на которой он будет достраиваться. Об этом пишет defence blog.

На следующем этапе строительства, который займет около двух с половиной лет, на корабле будут построены жилые помещения, установлены катапульты для самолетов, вооружение и радиолокационное оборудование. В строй он, как ожидается, вступит в 2022 году.

Авианосец CVN 79 — уже второй авианесущий корабль, носящий имя Джона Фицджеральда Кеннеди, президента США с 1961 по ноябрь 1963 года. Авиакрыло корабля вкупе с вооружением сопровождающей его ударной группы может обеспечить возможности сдерживания, господства на море и охраны судоходства.

Длина корабля — более 300 метров, водоизмещение — 100 тысяч тонн, а технические нововведения могут обеспечить на 33% большую частоту вылетов самолетов при значительной экономии ресурсов по сравнению с более старыми авианосцами класса «Нимиц». Общая стоимость постройки «Джона Кеннеди» составляет порядка 13 миллиардов долларов.

 
 
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