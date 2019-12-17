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Как взрывается газовый баллон в переделанном авто: видео из России
Источник материала: Tut.by
Взрыв газового баллона в переоборудованном автомобиле такси произошел в российском Егорьевске. Это случилось прямо во время движения. Автомобиль сразу загорелся, а его водитель поспешил покинуть салон. Момент взрыва сняла камера видеонаблюдения.
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Машина полностью сгорела до прибытия пожарных.
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