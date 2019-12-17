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Поправки к закону о гражданстве: суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан

18.12.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Верховный суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан, которые ставят под сомнение конституционность поправок к закону о гражданстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Поправки к закону о гражданстве: суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан

Напомним, новые нормы позволяют по упрощенной схеме немусульманам из соседних стран Южной Азии получить индийское гражданство. Скандальные поправки вызвали волну недовольства среди местных индийских мусульман. Они считают, что нововведение нарушает конституцию и угнетает часть граждан.

Поправки к закону о гражданстве: суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан

Между активистами и полицией начались столкновения. Накануне демонстранты забросали правоохранителей камнями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. В Нью-Дели дежурят усиленные наряды полиции. Под запретом – все массовые мероприятия. Большинство столичных вузов закрыты до 5 января. 

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Новости Индии. Верховный суд Индии отложил рассмотрение жалоб граждан, которые ставят под сомнение конституционность поправок к закону о гражданстве, сообщили в...
 
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