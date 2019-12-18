Три тысячи не хватило. Во сколько обошлась переделка инженерных систем победителю «Скрытого»

Источник материала: Tut.by

История Александра из Бреста набрала наибольшее количество голосов читателей TUT.BY. По условиям конкурса « Скрытое » наш партнер — компания « Чистый берег » — вручил ему сертификат на 3 тысячи рублей. Победитель использовал его для устранения неполадок, выявленных экспертами этой осенью. Мы отправились в Брест посмотреть, какие изменения произошли в доме Александра после ремонта и как он распорядился выигрышем.





Нашли все, что было скрыто

С владельцем мы встретились в магазине сантехнического оборудования «Чистый берег» — специалисты по монтажу сантехнического и отопительного оборудования

Вячеслав и Андрей к этому времени уже имели подробный список всего необходимого. Напомним, после их первого ознакомления с домом Александра был составлен список рекомендаций из 10 пунктов. Замечания были по канализации, полотенцесушителю, радиаторам, гребенке, смесительному узлу теплого пола, обвязке котла и дымоходу.



Подбор кранов и фитингов в магазине «Чистый берег» в Бресте

Поэтому и список перед походом в магазин получился длинным. В нем новый трап с «сухим» затвором в душевую кабину, труба слива унитаза, термостатические краны на все радиаторы, запорная арматура, расширительный бак, солевой фильтр для стиральной машины, полипропиленовые и металлопластиковые трубы и еще целый ящик фитингов.



Выбор расширительного бака

Кое-что пришлось докупать в процессе пятидневного ремонта — «вскрытие» показало, что, кроме очевидных проблем, есть еще и скрытые.

— В доме Александра мы увидели две главные проблемы — использование самых дешевых материалов «ноунейм» и неквалифицированный монтаж, — говорит эксперт Андрей. — Это отразилось на том, что мы, планируя менять одно, в итоге вынуждены были проделать больший объем работы.



Вскрытие стяжки душевой кабине



В душевой сняли стяжку и увидели, что проблем здесь больше, чем ожидалось

В душевой специалисты планировали установить только трап с сухим затвором. Но там их ждала скрытая проблема — труба канализации шла к сливу с углом в 90 градусов и обратным уклоном. Включаем воду в умывальнике — она течет в душевую, хотя должна уходить в другую сторону, значит, уклон неправильный. Проблему решили: максимально приподняли трубу слива в душевой, прочистили канализацию.

Кроме этого, выяснилось, что теплого пола в душевой как такового не было — две трубки не в счет. Отражающая пленка под стяжкой — растворилась. В итоге сделали все по-новому. Судя по тому, что случилось с пленкой под стяжкой в душе, такая же картина будет и под теплыми полами в остальном доме. Скорее всего, пленка использовалась дешевая двухслойная, хотя она должна быть трехслойной, с защитой алюминиевого слоя. Но это уже не исправить без демонтажа стяжки.







Так выглядит душевая после ремонта

Эксперты также обратили внимание на состояние металлопластиковых труб, из которых сделаны магистрали системы отопления.

— Металлопласт «жутко итальянский», — говорит Вячеслав. — Пластик уже пожелтел, а это значит, что верхний слой труб уже утратил свои эксплуатационные характеристики — он стал более жестким. В дальнейшем будет лопаться. Но будем надеяться, что за счет более низких температур в системе он еще прослужит.

Выходы труб горячей и холодной воды в душевой кабине были сделаны так, что было невозможно установить смеситель. Поэтому пришлось делать их по-новому. Для этого пришлось делать новую штробу в стене и ставить новые трубы.







Полотенцесушитель был «на пределе», его изначально закрепили неверно, и в ближайшей перспективе он мог просто отломаться со всеми в прямом смысле вытекающими. Кроме того, он был установлен без возможности отключения при необходимости — к системе отопления подключался напрямую. Его переустановили, в местах подключения поставили два отсечных крана. Теперь полотенцесушитель можно при необходимости перекрыть, снять, обслужить и поставить на место. Кранами теперь можно регулировать проток в нем.







Проще всего было с протекающей трубой унитаза — ее заменили на новую и качественную. Теперь в санузле сухо и нет посторонних запахов.



Фильтр воды для стиральной машины

Выводим отопление на чистую воду

— Мы не думали, что система отопления так запущена, — говорят эксперты. — Когда начали раскручивать трубы, то увидели, что изнутри они покрыты налетом железа. Оно появилось, скорее всего, за время пользования собственной скважиной. Раскрутили гребенки, а они на четверть забиты грязью. Тогда стало понятно, что многое придется менять. Удивил только насос теплых полов — несмотря на то что он достаточно долго работал в этой грязной системе, состояние, как у нового. Трехходовой клапан тоже после промывки будет работать.



Окалина в трубах



Грязь в гребенках





Решили заменить регулировочные краны на радиаторах — грязь и окалина в системе заметно сократила их срок службы.

Правда, сделать это оказалось не так просто — краны на радиаторах были запакованы не на лен, а на специальный анаэробный гель.





— Смысл его в том, что, обмазав резьбовое соединение, кран закручиваешь и через некоторое время гель схватывается и не пропускает воду. Но это для ленивых сантехников. Дело в том, что можно плохо промазать, и вода будет просачиваться. Но раскрутить такое соединение будет крайне трудно — высока вероятность обломать резьбу. Наше убеждение — разборные соединения должны разбираться. Мы, например, используем лен и уплотнительную пасту, — говорят эксперты.



Новые краны

Головной болью владельца дома было постоянное падение давление в системе отопления — теплоноситель куда-то уходил, и систему постоянно нужно было подпитывать. Причину эксперты установили еще при первом осмотре — подтекали краны на гребенке в коридоре. И вот пришло время их менять, причем все сразу.



Все «итальянские» краны протекали

Теперь на гребенке стоят не безымянные краны с рынка, а качественная запорная арматура Giacomini. Кроме этого, поменяли соединения на металлопласте — теперь там надежные обжимные соединители. Заодно на гребенки поставили отсекающую арматуру — краны на случай, если придется промыть систему.



Гребенка после «капремонта»

Кроме этого, изменили подключение теплого пола и радиаторов на гребенках. Раньше в первую очередь нагревались ближайшие к гребенке радиаторы, потом горячий теплоноситель шел в теплые полы и потом — в остальные радиаторы. Теперь в системе отопления две ветки — для радиаторов и для теплого пола.







Специалисты полностью перебрали смесительный узел в гараже и закрыли его в специальный ящик.

Не меньше дел было в котельной.

— Мы сделали по-новому обвязку котельной — полипропиленовыми трубами, — рассказывают наши эксперты. — Правильно было бы сделать это сталью или медью, но они стоят дороже, и владелец решил на этом сэкономить. Полипропилен в связке со стальными радиаторами плох тем, что он пропускает в теплоноситель большое количество кислорода, от этого металл быстро корродирует. Мы рекомендуем эти радиаторы заменить в будущем на хорошие алюминиевые или биметаллические.



Прежняя обвязка не вызывала доверия



Обвязку решили сделать по-новому









— А эти радиаторы — стальные? — удивился Александр. — Я покупал их как биметаллические…

В новой обвязке появился специальный кран подпитки системы — раньше владелец это делал с помощью плоскогубцев непосредственно в котле. В систему добавился расширительной бак, который дублирует встроенный котловой, тем самым повышая время эксплуатации последнего. Он нужен для нивелирования роста давления в системе при нагревании теплоносителя.

— Александру поставили хороший бак фирмы «Рефлекс», — говорит Вячеслав. — Его раз в год должен обслужить сотрудник службы сервиса заодно с газовым оборудованием. Если пришел сервисант и не коснулся расширительного бака вне котла, то это так себе специалист.

Пришлось разобрать и переделать дымоход — он провисал и болтался, конденсат скапливался внутри и частично попадал на теплообменник котла. Конденсат — очень едкая вещь, даже детали крепления трубы, на которые он протекал, сильно заржавели. Теперь дымоход выставлен по уровню и надежно закреплен.



Монтаж дымохода



Смонтированный дымоход

А вот теплообменник сервисная служба уже приговорила — конденсат и грязный теплоноситель над ним хорошенько поработали, и служить ему осталось недолго. К слову, это уже второй котел в доме — первый прослужил пару лет. Да и в новом котле теплообменник уже меняли .

По завершении всех монтажных работ эксперты специальным оборудованием промыли все контуры системы отопления и заполнили чистым теплоносителем. И тем не менее рекомендовали владельцу установить в систему сепаратор грязи. Это устройство, которое пропускает через себя поток теплоносителя и собирает грязь. Сепаратор стоит около 200 рублей, но в этой системе он будет не лишним, так как эти стальные радиаторы постоянно корродируют и подкидывают в систему окалину.



Промывка системы

На будущее оставили работы по исправлению системы водопровода.



Профессиональная промывка системы отопления. В тазике то, что было в трубах

Программатор только вредил. Теперь все работает

Специалисты изменили алгоритм работы котла. Раньше команду «включиться — выключиться» подавал комнатный программатор. Но его работа была некорректной, так как он был установлен в самом неподходящем месте — в коридоре, в полу которого проходят магистрали теплого пола и радиаторов. Это самое быстронагреваемое помещение. Когда температура в нем достигала заданной на программаторе температуры, котел отключался. Как результат — в котел «обратка» возвращалась ледяной, а теплый пол и радиаторы в других комнатах не успевали прогреться.



Кран подпитки теперь в свободном доступе

Теперь программатор отключен и котел работает по другому алгоритму: он будет греть теплоноситель до тех пор, пока «обратка» в котел не будет приходить с температурой на 15 градусов меньше, чем в магистрали подачи. То есть, если выставить 55 градусов на подаче, то пока не придет к котлу «обратка» 40 градусов, он будет работать. Когда нужная разница будет достигнута, котел отключается.

В комнатах на всех радиаторах установлены новые термостатические краны, которые перекрывают проток теплоносителя в радиаторах при достижении определенной температуры воздуха в помещениях. Единственный постоянно открытый контур — это полотенцесушитель. Прокачивая теплоноситель через него, котел будет видеть, нужно ему включаться или нет.

Первый опыт эксплуатации обновленной системы показал, что новый алгоритм работает, теплые полы и радиаторы прогреваются, во всех комнатах установилась комфортная температура.



Новый термостатический кран

— Когда мне на рынке втюхивали все как самое лучше «итальянское», я не задумывался, — говорит Александр. — Потом я допустил новую ошибку — доверил «специалисту Феде» монтаж. Он систему собрал за полтора дня, а я восемь лет с ней мучался. Мой главный совет тем, кто строится, — не экономьте ни на материалах, ни на хороших специалистах.





Отметим, что за выигранные три тысячи рублей Александр купил практически все необходимое оборудование — оно обошлось в 2650 рублей. Работа специалистов обошлась в 1710 рублей.

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