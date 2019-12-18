Беларусь опередила соседей в достижении Целей устойчивого развития и заняла 23-е место из 162 стран

Источник материала: Вороновская газета





В будущем 2020 году организаторы намерены поднять планку в рейтинге еще выше.

Достигнуть этого намерены, в частности, за счет более эффективной работы в регионах. В том числе в проекте, подчеркивают авторы, будет сделан серьезный акцент на расширение работы с прессой. Объединить представителей ведущих медиа в достижении Целей устойчивого развития предложило Министерство информации.

Как отметил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич, в СМИ республики разносторонне обсуждаются основные направления и Цели устойчивого развития, а также возможности их внедрения и реализации. Как отметил Александр Карлюкевич, пресса – не просто один из основных каналов в деле информирования населения о ЦУР. В этом контексте они играют важнейшую роль – просвещение граждан о возможностях принимать взвешенное и ответственное решение, касающееся себя, своей семьи, общества, а также влиять на решение властей по реализации ЦУР. Это вполне закономерно, считает он. В Беларуси СМИ традиционно уделяют первостепенное внимание всем социально-экономическим вопросам. Отвечая на вопросы журналистов во время расширенного заседания рабочей группы по продвижению Целей устойчивого развития в Беларуси, он подчеркнул особую роль журналистов в продвижении концепции Целей устойчивого развития.

– Безусловно, в этом плане большую роль играют отечественные медиа. То, что создан такой пул, что многие работают в этой проблематике – это большая заслуга тех, кто продвигает Цели устойчивого развития в нашей стране.

В свою очередь, Марианна Щёткина, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития отметила:

– Мы хотим, чтобы прошел большой массовый форум по ЦУР. Мы предложили это на базе пятерки. Вы знаете, Беларусь будет председательствовать и нам бы очень хотелось, чтобы на высоком уровне мы обсудили эти цели. У каждого государства есть цель – повышение уровня и качества жизни.

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