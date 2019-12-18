Белорусы снова забирают валюту из банков

В ноябре прошлого года ситуация была примерно такой же, тогда данные депозиты сократились на 20,1 млн. долларов — до 6 086,9 млн. долларов. То есть данной снижение носит, по-видимому, сезонный характер.





Переводные валютные депозиты физических лиц, то есть, в основном, средства на их карточках, в ноябре текущего года приросли по сравнению с октябрем на 14,4 млн. долларов и достигли 1 285 млн. долларов. За аналогичный период прошлого года данный параметр увеличился на 19,3 млн. долларов, и составил 1 002,8 млн. долларов.





В сумме валютные депозиты населения в банках страны в ноябре текущего года снизились на 1,3 млн. долларов — до 7 479,4 млн. долларов.





Депозиты юридических лиц за ноябрь уменьшились еще больше: на 198,2 млн. долларов, составив 1 декабря 4 127,6 млн. долларов. В ноябре прошлого года они также сократились: на 176,7 млн. долларов — до 3 885,7 млн. долларов.





В сумме валютные депозиты юридических и физических лиц за прошлый месяц снизились на 199,6 млн. долларов и составили 11 606,9 млн. долларов. По данным на 1 декабря 2018 года этот параметр равнялся 10 975,2 млн. долларов.





Таким образом, за год и население и предприятия Беларуси увеличили свои валютные сбережения на депозитах, причем, довольно значительно — на 631,7 млн. долларов.







