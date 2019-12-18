Волонтер — это призвание души

Источник материала: Навiны Камянеччыны

С 30 ноября по 6 декабря в СШ №2 г.Каменца проходила Неделя волонтёров. Так, 30 января 7 волонтёров нашей школы приняли участие в районном семинаре, посвящённом Международному дню волонтёров. Ребята узнали, в каких мероприятиях и акциях на протяжении учебного года они могут принять посильное участие, а также активно поучаствовали в обучающем мастер-классе по распространению знаний о гуманитарном праве и деятельности Белорусского общества Красного Креста, за что были отмечены специальными сувенирами.





2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, волонтёры посетили Территориальный центр социального обслуживания населения с концертной программой «Возьмёмся за руки, друзья». В тёплой неформальной атмосфере прошла встреча волонтёров с молодыми людьми, которые посещают отделение дневного пребывания. Лейтмотивом мероприятия были слова: «Мы с вами! Жизнь всегда прекрасна, и каждый чем-то одарён». Все присутствующие с удовольствием исполняли песни, танцевали и дарили друг другу хорошее настроение.

4 декабря первый секретарь районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Марина Цыбуля вручила волонтёрские книжки самым активным волонтёрам нашей школы.





А 5 декабря в Международный день волонтёров на самом ярком и добром мероприятии декабря ̶ республиканском этапе конкурса «Волонтёр года – 2019» волонтёрский отряд «Доброе сердце» нашей школы был награждён дипломом за 3 место в номинации «Лучший волонтёрский отряд среди учащейся молодёжи» республиканского конкурса «Молодёжь за чистоту городов и сёл».





6 декабря в ДК состоялся III инклюзивный фестиваль детского творчества «Вместе мы раскрасим этот мир». Перед началом фестиваля работала площадка по аквагриму от волонтёров отряда «Доброе сердце» нашей школы. Также наши волонтёры были активными помощниками в организации мероприятия.

Волонтерскую деятельность в Беларуси сегодня осуществляют более 3 тыс. активистов, тем приятнее осознавать, что в составе большой волонтёрской семьи мы творим добрые дела и приносим пользу людям.













Рита Подлесская,

педагог-организатор СШ №2 г.Каменца.