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Волонтер — это призвание души

19.12.2019 09:21 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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С 30 ноября по 6 декабря в СШ №2 г.Каменца проходила Неделя волонтёров. Так, 30 января 7 волонтёров нашей школы приняли участие в районном семинаре, посвящённом Международному дню волонтёров. Ребята узнали, в каких мероприятиях и акциях на протяжении учебного года они могут принять посильное участие, а также активно поучаствовали в обучающем мастер-классе по распространению знаний о гуманитарном праве и деятельности Белорусского общества Красного Креста, за что были отмечены специальными сувенирами.

Волонтер — это призвание души

2 декабря, накануне Международного дня инвалидов, волонтёры посетили Территориальный центр социального обслуживания населения с концертной программой «Возьмёмся за руки, друзья». В тёплой неформальной атмосфере прошла встреча волонтёров с молодыми людьми, которые посещают отделение дневного пребывания. Лейтмотивом мероприятия были слова: «Мы с вами! Жизнь всегда прекрасна, и каждый чем-то одарён». Все присутствующие с удовольствием исполняли песни, танцевали и дарили друг другу хорошее настроение.

4 декабря первый секретарь районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Марина Цыбуля вручила волонтёрские книжки самым активным волонтёрам нашей школы.

Волонтер — это призвание души

А 5 декабря в Международный день волонтёров на самом ярком и добром мероприятии декабря  ̶  республиканском этапе конкурса «Волонтёр года – 2019» волонтёрский отряд «Доброе сердце» нашей школы был награждён дипломом за 3 место в номинации «Лучший волонтёрский отряд среди учащейся молодёжи» республиканского конкурса «Молодёжь за чистоту городов и сёл».

Волонтер — это призвание души

6 декабря в ДК состоялся III инклюзивный фестиваль детского творчества «Вместе мы раскрасим этот мир». Перед началом фестиваля работала площадка по аквагриму от волонтёров отряда «Доброе сердце» нашей школы. Также наши волонтёры были активными помощниками  в организации мероприятия.

Волонтерскую деятельность в Беларуси сегодня осуществляют более 3 тыс. активистов, тем приятнее осознавать, что в составе большой волонтёрской семьи мы творим добрые дела и приносим пользу людям.

Волонтер — это призвание души

Волонтер — это призвание души

Волонтер — это призвание души

Рита Подлесская,
 педагог-организатор СШ №2 г.Каменца.

 
 
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С 30 ноября по 6 декабря в СШ №2 г.Каменца проходила Неделя волонтёров. Так, 30 Сообщение Волонтер — это призвание души появились сначала на Информационный портал...
 
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