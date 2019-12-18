В Минске без вести пропал 10-летний школьник

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел 18 декабря в Минске. Около 4 часов дня 10-летний Александр Кушнер ушел из дома по улице Колесникова, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, передает МВД.

Приметы мальчика: на вид 10 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, лицо овальное бледное, лоб средний вертикальный, глаза карие, нос средний прямой, рот средний, губы средней толщины, брови дугообразные средние, подбородок вертикальный, волос темный (стрижка «ежик»). Голос глухой, речь невнятная.

Был одет: зеленая куртка без капюшона, спортивные штаны темно-синего цвета, коричневые ботинки.

Особые приметы: большие оттопыренные уши.

Сообщается, что ранее мальчик неоднократно уходил из дома. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, позвонить в милицию.