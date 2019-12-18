ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске без вести пропал 10-летний школьник

19.12.2019 14:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске без вести пропал 10-летний школьник
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел 18 декабря в Минске. Около 4 часов дня 10-летний Александр Кушнер ушел из дома по улице Колесникова, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, передает МВД.

В Минске без вести пропал 10-летний школьник В Орше 16-летняя девушка ушла из общежития и пропала

Приметы мальчика: на вид 10 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, лицо овальное бледное, лоб средний вертикальный, глаза карие, нос средний прямой, рот средний, губы средней толщины, брови дугообразные средние, подбородок вертикальный, волос темный (стрижка «ежик»). Голос глухой, речь невнятная.

Был одет: зеленая куртка без капюшона, спортивные штаны темно-синего цвета, коричневые ботинки.

Особые приметы: большие оттопыренные уши.

Сообщается, что ранее мальчик неоднократно уходил из дома. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, позвонить в милицию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик ушел из дома днем 18 декабря и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
 
Новости дня
Новости разные
 
На конференции «СТАРТАП ГОДА» выбрали лучший стартап
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика