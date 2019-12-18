Россия обжалует решение WADA

Такое решение было принято в четверг на заседании набсовета РУСАДА, в состав которого входят Владимир Чехонин, Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко.





"Готов проинформировать о решениях наблюдательного совета. Присутствовал полный кворум. Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим решением", - сказал Ивлев журналистам.





Исполком WADA 9 декабря единогласно признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации и решил на основании проверки данных московской антидопинговой лаборатории отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны на четыре года.





Допуск получат только "чистые" российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Также рекомендовано не проводить в России крупнейшие международные соревнования, исключением могут стать турниры, которые уже невозможно перенести и контракты на которые подписаны.