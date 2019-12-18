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«Рождественская атмосфера захватывает не всех». Госканалы отговаривают беларусов идти на завтрашний митинг

19.12.2019 16:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Завтра в Минске активист Павел Северинец запланировал провести очередной митинг против интеграции Беларуси с Россией. Внезапно государственные телеканалы ОНТ и «Беларусь-1» решили об этом снять сюжеты. Их показали в эфире вчера, 18 декабря, на это обратил внимание «Белсат».

А что в сюжетах? 

Сюжет на телеканале ОНТ начинается так: «Всех нас в детстве учили избегать сомнительных компаний и малознакомых людей», – после этих слов ведущий называет участие в акциях протеста «рискованными экскурсиями». В сюжете показывают кадры с митинга, состоявшегося 7 декабря, и говорят, что все прошло спокойно там только на первый взгляд, имея в виду потасовку на ступеньках Дворца республики.

А еще ведущий решил отметить, что организаторы протестов не контролируют ситуацию, никаких гарантий безопасности нет и поэтому «может случиться что угодно». «Таким бы я не доверил даже пикник» — резюмирует ведущий.

«К сожалению, рождественская атмосфера и простые человеческие ценности захватывают не всех»,  — говорит ведущий в сюжете «Беларусь-1». А дальше сообщает, что Павел Северинец, который зовет людей на неразрешенный митинг 20 декабря, предупрежден о том, что «со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия». И затем показывает примерно ту же картинку, что и другой провластный канал, со схожими  комментариями.

 
Теги: Минск
 
 
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Завтра в Минске активист Павел Северинец запланировал провести очередной митинг против интеграции Беларуси с Россией. Внезапно государственные телеканалы ОНТ и...
 
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