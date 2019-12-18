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«Не мирных акций вы хотите. Вы сделали всё, чтобы стать жертвами». Григорий Азарёнок о несанкционированных митингах

19.12.2019 19:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 20 декабря стартуют новогодние представления вокруг главной елки страны. Спектакль «Волшебная профессия» соберет во Дворце Республики сотни маленьких гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, в эти предновогодние дни каким-то, видимо, тоже волшебным образом здание Дворца стало еще и центром притяжения людей, настроенных отнюдь не очень празднично. Скорее наоборот. Речь о проведении несанкционированных митингов. Организаторы и дальше призывают выходить в центр города.

Особое мнение Григория Азарёнка. 

«Не мирных акций вы хотите. Вы сделали всё, чтобы стать жертвами». Григорий Азарёнок о несанкционированных митингах

Григорий Азарёнок, корреспондент:
На дворе сейчас не холодно. Аномально для декабря. По проезжей части растекается грязь и слякоть. И так называемые противники интеграции зачастили на минские улицы. 

Первые акции прошли 7 и 8 декабря. Ответственность за их проведение взял политик Павел Северинец. Санкцию на проведение данных мероприятий Миногорисполком не давал. Но так называемые демократы привыкли игнорировать закон и право. 

«Не мирных акций вы хотите. Вы сделали всё, чтобы стать жертвами». Григорий Азарёнок о несанкционированных митингах


Григорий Азарёнок:
Свой актив на улицы вы вывели. Заявили, что акция мирная и вы просто хотите высказать своё мнение. Но тут не надо и Станиславским быть, чтобы сказать «Не верю». Не мирных акций вы хотите. Вы сделали всё, чтобы стать жертвами. 

А дальше, видно, вспомнили советскую киноклассику и решили штурмом брать ступеньки Дворца Республики. 

«Не мирных акций вы хотите. Вы сделали всё, чтобы стать жертвами». Григорий Азарёнок о несанкционированных митингах


Григорий Азарёнок:
Признаюсь честно: удивляюсь вежливости, спокойности и даже изысканности сотрудников органов правопорядка. Чего не скажешь об оппозиционерах. 

Откуда такое наглое поведение и желание непременно получить на лицо хоть маленький фингальчик? Ну понятно, чтобы потом светить им перед всеми телекамерами. В принципе, это известные и старые политтехнологии. 

«Не мирных акций вы хотите. Вы сделали всё, чтобы стать жертвами». Григорий Азарёнок о несанкционированных митингах


Алексей Дзермант, политолог:
Цель – провоцировать власти на реакцию, показать картинку с насилием, т.е. предотвращение противозаконных действий. Ну и все, ради этой картинки они и работают. Им нужно перед западными политиками показать, что в Беларуси творится какой-то правовой беспредел и правоохранители превышают свои полномочия, т.е несоразмерно применяют силу. Это ухудшает наши политические позиции на западном и восточном направлениях.

«Не мирных акций вы хотите. Вы сделали всё, чтобы стать жертвами». Григорий Азарёнок о несанкционированных митингах


Григорий Азарёнок:
Сети облетело странное фото. Кто-то вспомнил, что булыжник – орудие пролетариата. Вот человек с двумя камнями возле российского посольства во время митинга. Куда он их кидать собирался? В кого? И не планирует ли этот персонаж ещё куда-нибудь приходить?

«Не мирных акций вы хотите. Вы сделали всё, чтобы стать жертвами». Григорий Азарёнок о несанкционированных митингах


Андрей Лазуткин, политолог:
Чем агрессивнее говорят о том, что акция будет мирная, тем больше вероятность провокаций. Потому что задача в этой ситуации – подставить людей под палки, создать картинку провокации, показать, что были задержания. «Мы хотели мирный протест, а получилось вот так...». Это все делается для силовых действий милиции.  Я не думаю, что провокации удастся как-то провести, потому что все эти методики давно известны.

Григорий Азарёнок:
Сейчас в стране проходит другая акция. «Наши дети». В ней участвует в разы больше людей, чем в ваших прогулках. Вот завтра на Октябрьской будет ёлка. Родители подбирают детишкам наряды, хотят счастья, праздника, идут за позитивом. А какой подарок готовите вы? Впрочем, гражданина Северинца предупредили. Очень вежливо. 

«Не мирных акций вы хотите. Вы сделали всё, чтобы стать жертвами». Григорий Азарёнок о несанкционированных митингах

 
Григорий Азарёнок:
Насколько я понимаю, Павел Северинец у нас причастен к так называемой Белорусской христианской демократии. Так если вы христианин, гражданин Северинец, то вспомните, что помимо Нового года, мы ещё и к Рождеству готовимся. Это особое время поста и молитвы. Время покаяния. Вот и покайтесь в содеянных грехах, вместо того, чтобы провокациями заниматься. Ведь это всё суета и гордыня, не так ли?

Люди в материале: Григорий Азаренок, Алексей Дзермант, Андрей Лазуткин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 20 декабря стартуют новогодние представления вокруг главной елки страны. Спектакль «Волшебная профессия» соберет во Дворце Республики...
 
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