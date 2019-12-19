Во благо здоровья, во благо людей

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Биография Ганцевичской центральной районной больницы ведет отсчет с далекого 1939 года, когда работали в ней три врача, десять медицинских работников среднего персонала и почти столько же младшего. Первым больницу возглавил Василий Михайлов, уроженец города Ростов-на-Дону. Позже, в послевоенное время, этот пост заняли Анна Лавриненко, Елена Киселева, Иван Мышкин, Христофор Шаповалов, Владимир Гурин, Казимир Качмарик, Казимир Щука, Леонтий Лагодич, Вячеслав Сакович, Александр Романовский. Это были яркие личности, формировавшие облик больницы, подвижники перемен, развития и совершенства.

За 80 лет юбилярша прошла непростой путь. Было все: взлеты и падения, радость и разочарования. Сегодня центральная районная больница – современное медицинское учреждение, в котором функционируют поликлиника со стоматологией, терапевтическое, хирургическое, реанимационное, неврологическое, гинекологическое, педиатрическое отделения, дневной стационар при поликлинике, рентгенологический и флюорографический кабинеты, клиническая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет ФГДС. Однако самым дорогим достоянием больницы являются люди: 82 врача, 311 работников среднего медицинского персонала и 287 – младшего. Это их сострадательные сердца, золотые руки в сочетании с современной диагностической базой позволяют оказывать своевременную и качественную помощь пациентам, проводить даже самые сложные манипуляции на самом высоком уровне.

Гордость больницы – врач-терапевт Алла Шайтор, врач-офтальмолог Галина Щитковская, врач анестезиолог-реаниматолог Юрий Щитковский, врач-гинеколог Татьяна Буйнич, награжденные за последние пять лет почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Признательности и глубокого уважения заслуживают Виктор Аникевич, Ирина Гудей, Татьяна Буйнич, Лариса Юрченко, Алла Шайтор, Лилия Медведева, Валентина Стельмашок, Александр Лагодич, Юрий Аробей, Дмитрий Кондратович, Светлана Ермакович, Галина Литвинович, Маргарита Кипцевич, Инна Езерская, Татьяна Гущеня, Алина Гордей, Лариса Капустина, Наталья Волосюк, Георгий и Галина Щитковские, Сергей и Жанна Стрельченя, Александр и Галина Минец, врачи, которые, начав здесь свою трудовую деятельность, продолжают и в настоящее время служить нелегкой, но самой гуманной профессии на Земле.

Примечательно, что в центральной районной больнице имеются семейные династии Щитковских, Юрченко, Курилович-Гущеня, в которых из поколения в поколение передаются тайны, правила, умение и опыт.

О молодежи. Сегодня это дружная, дерзновенная, профессионально грамотная команда, в составе которой Михаил Шмоц, Денис Солодуха, Татьяна Титяк, Анна Баланович, Евгений Филон, Иван Свирский, Анастасия Косач. Все они имеют огромное количество идей, новых проектов, но, самое главное, живут и работают с великим желанием стать настоящими профессионалами.

Примером для молодых врачей были и остаются ветераны труда. Это их силами создавалась система здравоохранения района, это они учили, как по-настоящему трудиться, доказывая важность в профессии медика милосердия, сострадания и любви. За последние двадцать лет на заслуженный отдых ушли более 160 человек, и работа каждого из них заслуживает восхищения и безграничного уважения.

Поздравляя с юбилеем больницы, нашим общим праздником, я желаю всем без исключения крепкого здоровья, бодрости духа, усердной работы, уверенности, упорства, благодарности и уважения людей. Пусть неутомимая энергия молодых, большой опыт ветеранов, мудрость работников со стажем способствуют дальнейшему развитию системы здравоохранения района. А 80-летие центральной районной больницы пусть для всех и каждого станет всего лишь новой главой в большой истории служения во благо здоровья, во благо людей.

Вадим СОШКО, главврач УЗ «Ганцевичская ЦРБ».

(Visited 4 times, 4 visits today)