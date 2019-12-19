ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Масштабная утечка данных в Facebook – в сети оказались данные 267 миллионов пользователей

20.12.2019 11:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Масштабная утечка данных в Facebook – в сети оказались данные 267 миллионов пользователей

фото: ont.by

Информацию об этом предоставила исследовательская компания Comparitech. В сети оказались полные имена пользователей, номера их телефонов и id (идентификатор аккаунта).

В основном в этой утечке содержались данные пользователей из США. Всего их более 267 миллионов, пишет Хабр.  Большинство аккаунтов пользователей, информация о которых находилась в базе, являются действительными, а не устаревшими или неиспользуемыми. Указывается, что в течение нескольких дней ссылка на эту базу данных была размещена на хакерских форумах. Эту информацию злоумышленники могут использовать для организации массовых рассылок SMS, включая использования в них спама и фишинговых атак, в том числе и для подготовки и организации заражения компьютерных систем пользователей дома и на работе с использованием вирусов-вымогателей.

В компании Facebook пока не комментируют ситуацию.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию об этом предоставила исследовательская компания Comparitech. В сети оказались полные имена пользователей, номера их телефонов и id (идентификатор аккаунта).
 
Новости дня
Новости разные
 
Второй этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика