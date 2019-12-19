Масштабная утечка данных в Facebook – в сети оказались данные 267 миллионов пользователей

Источник материала: Ежедневник



фото: ont.by

Информацию об этом предоставила исследовательская компания Comparitech. В сети оказались полные имена пользователей, номера их телефонов и id (идентификатор аккаунта).

В основном в этой утечке содержались данные пользователей из США. Всего их более 267 миллионов, пишет Хаб р. Большинство аккаунтов пользователей, информация о которых находилась в базе, являются действительными, а не устаревшими или неиспользуемыми. Указывается, что в течение нескольких дней ссылка на эту базу данных была размещена на хакерских форумах. Эту информацию злоумышленники могут использовать для организации массовых рассылок SMS, включая использования в них спама и фишинговых атак, в том числе и для подготовки и организации заражения компьютерных систем пользователей дома и на работе с использованием вирусов-вымогателей.



В компании Facebook пока не комментируют ситуацию.