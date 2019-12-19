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Масштабная утечка данных в Facebook – в сети оказались данные 267 миллионов пользователей
20.12.2019 11:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ont.by
Информацию об этом предоставила исследовательская компания Comparitech. В сети оказались полные имена пользователей, номера их телефонов и id (идентификатор аккаунта).
В основном в этой утечке содержались данные пользователей из США. Всего их более 267 миллионов, пишет
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Информацию об этом предоставила исследовательская компания Comparitech. В сети оказались полные имена пользователей, номера их телефонов и id (идентификатор аккаунта).
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