Хоккеист сборной Беларуси близок к переходу в топ-клуб КХЛ

Источник материала: Tut.by

Нападающий сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Буйницкий близок к переходу в омский «Авангард», сообщает Belarushockey .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Буйницкий в пятницу расстался с магнитогорским «Металлургом», в составе которого набрал 1 (0+1) очко в 9 играх.

В прошлом сезоне 22-летний форвард был одним из лидеров минского «Динамо», заработав 13 (10+3) результативных баллов в 36 встречах.

С 2017 года Дмитрий Буйницкий вызывается в сборную Беларуси.