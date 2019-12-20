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Хоккеист сборной Беларуси близок к переходу в топ-клуб КХЛ

20.12.2019 23:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Буйницкий близок к переходу в омский «Авангард», сообщает Belarushockey.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Буйницкий в пятницу расстался с магнитогорским «Металлургом», в составе которого набрал 1 (0+1) очко в 9 играх.

В прошлом сезоне 22-летний форвард был одним из лидеров минского «Динамо», заработав 13 (10+3) результативных баллов в 36 встречах.

С 2017 года Дмитрий Буйницкий вызывается в сборную Беларуси.

 
 
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Нападающий сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Буйницкий близок к переходу в омский «Авангард», сообщает Belarushockey.
 
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