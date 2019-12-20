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Хоккеист сборной Беларуси близок к переходу в топ-клуб КХЛ
Источник материала: Tut.by
Нападающий сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Буйницкий близок к переходу в омский «Авангард», сообщает
Буйницкий в пятницу расстался с магнитогорским «Металлургом», в составе которого набрал 1 (0+1) очко в 9 играх.
В прошлом сезоне 22-летний форвард был одним из лидеров минского «Динамо», заработав 13 (10+3) результативных баллов в 36 встречах.
С 2017 года Дмитрий Буйницкий вызывается в сборную Беларуси.
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Нападающий сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Буйницкий близок к переходу в омский «Авангард», сообщает Belarushockey.
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