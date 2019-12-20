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«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

21.12.2019 19:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии Нового года шествие по стране начал традиционный благотворительный марафон добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продолжает объединять все больше белорусов. Присоединяются к ней как знаменитые спортсмены и артисты, так и представители власти.

Так, сегодня, 21 декабря воспитанников специального ПТУ закрытого типа из Могилева встречали во Всехсвятском приходе Минска. В одном из красивейших храмов столицы они оказались впервые. У воспитанников учреждения непростая судьба: они однажды оступились, но стараются исправиться. Кроме экскурсии гостей ждало душевное общение с настоятелем храма Федором Повным.

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

А министр здравоохранения Владимир Караник с подарками сегодня отправился в РНПЦ «Мать и дитя».

Как проходит традиционный новогодний марафон добра, расскажет Яна Шипко.

Они не очень любят вспоминать прошлое. Там однажды оступились. Но сейчас стараются менять свою жизнь к лучшему. Потому в канун Нового года, а ведь это время загадывать на будущее, самое важное – поддержка и понимание. Сегодня было как раз такое душевное общение и немало поводов задуматься.

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«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

В самом сакральном месте храма ребята задержались надолго. В этой крипте хранятся капсулы с землей с мест сражений разных войн, сожженных деревень и трагедий. Блокадный Ленинград и Хатынь, Освенцим и Тростенец, Афганистан и даже частичка атомной лодки «Курск». Неожиданно в ходе беседы оказывается, что память о личной трагедии в семье одного из парней тут тоже увековечена. В поименном списке погибших в давке на Немиге Илья отыскал имя родной сестры.

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

Илья Плакса, воспитанник Могилевского государственного специального ПТУ закрытого типа № 2:
Мою сестру зовут Плакса Ольга, вон она там, на первом месте. Не ожидал ее тут увидеть, в этом списке. Можно прийти в любой момент поставить свечу за родных.

Встретить Новый год в семье сможет не каждый из этих ребят. Но за такой по-домашнему теплой беседой праздничное настроение приблизить удалось. И на душе стало как-то светлее.

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»


Тем временем поздравить самых маленьких белорусов и их мам отправился министр здравоохранения.

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
На втором останавливаться ни в коем случае нельзя. Желаем здоровья и счастья всем вашим детям. И ждем здесь еще раз.

Свой самый ожидаемый подарок они уже получили. Только-только стали мамами и Новый год готовятся встречать в новом статусе.

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

Очень долго планировали, ждали. Роды тяжеловатые были, было кесарево. Но все хорошо! Очень большая поддержка от врачей, хорошо смотрят за детками.

Теперь экстренная помощь в РНПЦ «Мать и дитя» станет еще оперативнее и профессиональнее. В подарок центру Минздрав закупил два реанимобиля. Благодаря им специалисты центра смогут отправиться на помощь и в регионы.

Кстати, в новом году условия здесь станут еще лучше. Старые корпуса ждет ремонт. Уже выделены средства на строительство новой реанимации для новорожденных.

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»

Владимир Караник:
Поздравить тех женщин, которые, во-первых, познали чудо и радость материнства, во-вторых, подарили своей семье и нашей стране новую жизнь – это очень правильно и символично. Мы ценим, что у нас рождаются дети, и хотели бы, чтобы это происходило как можно чаще. И в этот момент еще раз подсказать, что мы рядом.

«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»


«Наши дети», по традиции, превращается в масштабный марафон добра. Он продлится до середины января. Самое время дарить тепло. И все больше белорусов по всей стране спешат им поделиться.

Люди в материале: Владимир Караник, Илья Плакса
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В преддверии Нового года шествие по стране начал традиционный благотворительный марафон добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24...
 
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