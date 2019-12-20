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«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии Нового года шествие по стране начал традиционный благотворительный марафон добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продолжает объединять все больше белорусов. Присоединяются к ней как знаменитые спортсмены и артисты, так и представители власти.
Так, сегодня, 21 декабря воспитанников специального ПТУ закрытого типа из Могилева встречали во Всехсвятском приходе Минска. В одном из красивейших храмов столицы они оказались впервые. У воспитанников учреждения непростая судьба: они однажды оступились, но стараются исправиться. Кроме экскурсии гостей ждало душевное общение с настоятелем храма Федором Повным.
А министр здравоохранения Владимир Караник с подарками сегодня отправился в РНПЦ «Мать и дитя».
Они не очень любят вспоминать прошлое. Там однажды оступились. Но сейчас стараются менять свою жизнь к лучшему. Потому в канун Нового года, а ведь это время загадывать на будущее, самое важное – поддержка и понимание. Сегодня было как раз такое душевное общение и немало поводов задуматься.
В самом сакральном месте храма ребята задержались надолго. В этой крипте хранятся капсулы с землей с мест сражений разных войн, сожженных деревень и трагедий. Блокадный Ленинград и Хатынь, Освенцим и Тростенец, Афганистан и даже частичка атомной лодки «Курск». Неожиданно в ходе беседы оказывается, что память о личной трагедии в семье одного из парней тут тоже увековечена. В поименном списке погибших в давке на Немиге Илья отыскал имя родной сестры.
Илья Плакса, воспитанник Могилевского государственного специального ПТУ закрытого типа № 2:
Встретить Новый год в семье сможет не каждый из этих ребят. Но за такой по-домашнему теплой беседой праздничное настроение приблизить удалось. И на душе стало как-то светлее.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Свой самый ожидаемый подарок они уже получили. Только-только стали мамами и Новый год готовятся встречать в новом статусе.
Очень долго планировали, ждали. Роды тяжеловатые были, было кесарево. Но все хорошо! Очень большая поддержка от врачей, хорошо смотрят за детками.
Кстати, в новом году условия здесь станут еще лучше. Старые корпуса ждет ремонт. Уже выделены средства на строительство новой реанимации для новорожденных.
Владимир Караник:
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«На втором останавливаться ни в коем случае нельзя». Что пожелал Владимир Караник мамам в РНПЦ «Мать и дитя»
Новости Беларуси. В преддверии Нового года шествие по стране начал традиционный благотворительный марафон добра «Наши дети», сообщили в программе Новости «24...
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