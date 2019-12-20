Миллер рассказал о деталях пятилетнего соглашения с Киевом

Алексей Миллер, передает «РИА Новости». По его словам, договор предполагает отказ от новых претензий, отзыв старых исков, а также выплату около 2,9 миллиарда долларов. Об этом рассказал глава «Газпрома»«РИА Новости». По его словам, договор предполагает отказ от новых претензий, отзыв старых исков, а также выплату около 2,9 миллиарда долларов.





Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» намерены заключить соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Будет подписано мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины к российской компании.





Накануне, 20 декабря, стало известно, что стороны достигли договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.









«Интерфакс» со ссылкой на источник в «Газпроме» сообщил, что контракт между компаниями будет заключен сроком на пять лет.





Действие десятилетнего транзитного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» заканивается 1 января 2020 года.



