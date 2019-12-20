|
Миллер рассказал о деталях пятилетнего соглашения с Киевом
Источник материала: Партизан
Транзит российского газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд в год.
Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер,
Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» намерены заключить соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Будет подписано мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины к российской компании.
Накануне, 20 декабря, стало известно, что стороны достигли договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
«Интерфакс» со ссылкой на источник в «Газпроме» сообщил, что контракт между компаниями будет заключен сроком на пять лет.
Действие десятилетнего транзитного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» заканивается 1 января 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транзит российского газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд в год.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)