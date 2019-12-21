ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алимбекова со слезами извинилась за старт сезона

22.12.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка в легендарной эстафете-2018 Динара Алимбекова перед началом нынешнего сезона была полна энтузиазма и уверенности в успехе, несмотря на проблемы с плечевым суставом, из-за которых пришлось идти на операцию, пишет Tribuna.com.


Динара Алимбекова. Фото: noc.by

Однако первые гонки нового биатлонного года никак нельзя назвать успешными для белоруски. На первом же этапе в смешанной эстафете она зашла на два штрафных круга, а лучший результат, показанный ей в личных гонках на данный момент — 33-е место «индивидуалки» в Эстерсунде. Кроме того, у Алимбековой проявилось обострение давней проблемы — спазмы правой ноги, из-за чего белоруска полностью теряет ход на спусках.

В пятничном спринте этапа в Анси Алимбекова с двумя промахами заняла 57-е место и отобралась в гонку преследования, в которой решила участвовать. Однако на первом же огневом рубеже электронная система показала, что белоруска ни разу не попала по мишени, при этом потратила на стрельбу невероятно малое количество времени. Позже оказалось, что это была сторонняя проблема.

Через некоторое время система исправила показатели белоруски — три штрафных круга. На следующих огневых рубежах добавилось еще по одному, а до последнего Алимбекова не дошла — ее обогнали лидеры гонки, а по правилам это означает снятие. Вскоре после него Динара выложила в Instagram видео, где просит прощения у болельщиков — «за сегодняшнюю гонку и за все начало сезона». Голос белоруски дрожал, а на глазах выступили слезы.


Открыть/скачать видео (1.46 МБ)

При всем этом Алимбекова остается в общем зачете на втором месте среди белорусок после Ирины Кривко. Пожелаем Динаре здоровья и успехов в оставшейся части сезона.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Динара выложила в Instagram видео, где просит прощения у болельщиков - «за сегодняшнюю гонку и за все начало сезона».
 
Новости дня
Новости разные
 
Кадыров вызвал на бой Емельяненко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика