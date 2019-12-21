Алимбекова со слезами извинилась за старт сезона

Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка в легендарной эстафете-2018 Динара Алимбекова перед началом нынешнего сезона была полна энтузиазма и уверенности в успехе, несмотря на проблемы с плечевым суставом, из-за которых пришлось идти на операцию, пишет Tribuna.com .



Динара Алимбекова. Фото: noc.by

Однако первые гонки нового биатлонного года никак нельзя назвать успешными для белоруски. На первом же этапе в смешанной эстафете она зашла на два штрафных круга, а лучший результат, показанный ей в личных гонках на данный момент — 33-е место «индивидуалки» в Эстерсунде. Кроме того, у Алимбековой проявилось обострение давней проблемы — спазмы правой ноги, из-за чего белоруска полностью теряет ход на спусках.

В пятничном спринте этапа в Анси Алимбекова с двумя промахами заняла 57-е место и отобралась в гонку преследования, в которой решила участвовать. Однако на первом же огневом рубеже электронная система показала, что белоруска ни разу не попала по мишени, при этом потратила на стрельбу невероятно малое количество времени. Позже оказалось, что это была сторонняя проблема.

Через некоторое время система исправила показатели белоруски — три штрафных круга. На следующих огневых рубежах добавилось еще по одному, а до последнего Алимбекова не дошла — ее обогнали лидеры гонки, а по правилам это означает снятие. Вскоре после него Динара выложила в Instagram видео, где просит прощения у болельщиков — «за сегодняшнюю гонку и за все начало сезона». Голос белоруски дрожал, а на глазах выступили слезы.

При всем этом Алимбекова остается в общем зачете на втором месте среди белорусок после Ирины Кривко. Пожелаем Динаре здоровья и успехов в оставшейся части сезона.