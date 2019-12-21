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Военным США запретили устанавливать приложение TikTok
Источник материала: Партизан
Служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством.
"По мнению военного руководства, эта соцсеть, что сейчас приобретает популярность в США может составить киберугроз для вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США".
Детали: В то же время в чем именно заключается угроза китайского приложения, военное руководство не уточнил, пишет
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Служащим ВМС США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством.
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