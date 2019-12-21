Военным США запретили устанавливать приложение TikTok

"По мнению военного руководства, эта соцсеть, что сейчас приобретает популярность в США может составить киберугроз для вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США".



