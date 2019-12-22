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Ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилеве откроют позже запланированного - слишком тепло
Источник материала: Tut.by
Открытие ледяной резиденции Деда Мороза в парке Подниколья Могилева переносится с 25 на 28 декабря. Время остается прежним — 12.00,
Перенос открытия резиденции состоится из-за погоды — для ледяных скульптур слишком тепло. А по прогнозу к выходным
Зато в среду, 25 декабря, можно будет посмотреть на бегущих Дедов Морозов — забег пройдет в парке Подниколье с 13.00 до 14.00.
Полную афишу новогодних праздников в Могилеве
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Резиденцию откроют в Подниколье не 25-го, а 29 декабря, в субботу.
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