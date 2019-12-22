Ледяную резиденцию Деда Мороза в Могилеве откроют позже запланированного - слишком тепло

Источник материала: Tut.by

Открытие ледяной резиденции Деда Мороза в парке Подниколья Могилева переносится с 25 на 28 декабря. Время остается прежним — 12.00, пишет Mogilevnews.by.

Перенос открытия резиденции состоится из-за погоды — для ледяных скульптур слишком тепло. А по прогнозу к выходным обещают небольшой мороз и даже — тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не спугнуть — снег!

Зато в среду, 25 декабря, можно будет посмотреть на бегущих Дедов Морозов — забег пройдет в парке Подниколье с 13.00 до 14.00.

Полную афишу новогодних праздников в Могилеве смотрите тут .

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