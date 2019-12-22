«Ни в чём не обвиняй её!». Любовный многоугольник Натальи Фатеевой

Источник материала: Аргументы и факты

В её героинь влюблялись вне зависимости от того, были ли они девушками порядочными или отчаянными оторвами-разлучницами. А как не влюбиться в такие синие глаза и в такое милое личико? Она была и остается невероятно женственной — может потому, что ее мама возглавляла ателье мод и с самого детства прививала дочери вкус? 23 декабря одной из первых красавиц Советского Союза — актрисе Наталье Фатеевой — исполняется 85 лет.

Закадычные соперницы

Не только её героини, но и сама Фатеева умела кружить головы в реальной жизни вполне реальным мужчинам. Если сама актриса лучшей своей работой считала фильм «С вечера до полудня», в котором ее героиня отстаивает право женщины на то, чтобы самой выбирать, кого любить, то 35 млн советских зрителей голосовали рублём (а после и письмами в журналы) за ленту «Три плюс два», после которой фото Фатеевой стало появляться на обложках.

После выхода на экраны картины «Три плюс два» все решили, что исполнительницы главных ролей Наталья Кустинская и Наталья Фатеева и в жизни закадычные подруги. Но на самом деле Кустинская с Фатеевой просто водили знакомство, а со временем и вовсе стали заклятыми врагами — после того, как Кустинская вышла замуж за бывшего мужа Фатеевой.

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«Андрей Миронов на съемках "Три плюс два" пытался за мной ухаживать, несмотря на то что у него в самом разгаре был роман с Фатеевой, — рассказывала Наталья Кустинская «АиФ». — Как-то ночью мы втроем — я, Фатеева и Миронов — пошли купаться. Фатеева побежала вперед, а Миронов подошел ко мне, приобнял и стал рассказывать, что он от меня без ума. Я убрала его руку со своей талии и сказала, чтобы больше такого не повторялось. Он очень удивился: "Наташа, я же всем нравлюсь!" А я ответила: "Всем нравишься, а мне безразличен". Фатеевой, несмотря на то, что она крутила с Андреем любовь, он тоже по большому счету был безразличен».

Миронов сначала не понимал этого, он был совершенно очарован Фатеевой, о чем и написал в 1962 году своей маме Марии Мироновой в письме: «… купаюсь я сейчас мало, потому что поранил на площадке ногу, но уже заживает…Общаюсь со своей партнершей Наташей Фатеевой, взрослая, правда, но очаровательная, умная женщина».

Взрослая, очаровательная, умная женщина не стала сразу давать от ворот поворот молодому артисту. Она позволила себе этот легкий курортно-съемочный роман. А потом… Потом она мягко намеками попыталась все прекратить.

Миронов переживал и о своих переживаниях тоже рассказывал в письмах своей знаменитой матери: «Конечно, сразу забыть и вычеркнуть из головы все это очень трудно, но во всяком случае я только теперь думаю об этом и уже совсем не нервничаю... Я все понимаю, что я ей совсем не нужен, как, наверное, и она мне. У нее была тяжелая жизнь с Басовым, она хотела с ним разойтись, но сама бы она этого сделать не смогла. Но вот появился я, и она постепенно отошла от Басова… Мамочка, я только очень прошу тебя. Ты ни в чем не обвиняй ее…»



Наталья Фатеева и Андрей Миронов в фильме режиссера Генриха Оганесяна «Три плюс два».

О прошлом не вспоминает

У Фатеевой действительно были очень сложные взаимоотношения с бывшим супругом Владимиром Басовым. Он любил выпить, сильно ревновал ее, а когда она от него ушла, стал всячески препятствовать ее карьере.

«После Миронова Фатеева увлеклась космонавтом Борисом Егоровым, — рассказывала Наталья Кустинская. — Он женился на ней, у них появилась дочь. Но однажды они заехали к нам в гости. Фатеева о чем-то болтала без умолку, а Егоров все время смотрел на меня. Потом в коридоре, когда Фатеева уже вышла на лестничную клетку, сделал вид, что замешкался, взял меня за руку и сказал: "Наташа, вы та женщина, которую я все время вижу во сне". А через несколько дней приехал ко мне и сказал, что с Фатеевой все кончено, потому что он ее не любит, а хочет жениться на мне. После их развода Фатеева считала, что я отбила у нее мужа. Но на самом деле там сложился настоящий любовный многоугольник. Не хочу об этом говорить, но Наталья сама дала повод к разводу. Я тогда призналась своему супругу Олегу, что полюбила другого человека, и в тот же день переехала к Боре».

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Кустинская была уверена, что Фатеева после такого поворота судьбы мстила ей в карьере.

«Меня после многочисленных проб утвердили на главную роль в фильме по книге Томаса Манна "Волшебная гора", — вспоминала Кустинская. — Снимать картину должны были в Мюнхене, а моими партнерами по площадке уже были выбраны Шон Коннери и Шарль Азнавур. Я готовилась к отъезду, как вдруг мне позвонили и сообщили, что «сверху» пришел приказ — за границу меня не выпускать. Насколько я знаю, тогда Фатеева водила дружбу с Цвигуном, первым заместителем председателя КГБ. Он-то и отдал тот приказ».

Кустинская до последних дней была уверена, что жизнь отомстила ей за ее красоту и за то, что она увела мужа у Фатеевой. Ведь Егоров потом ушел к другой женщине и от нее. А она после смерти сына осталась совсем одна.

Фатеева о бывшей заклятой подруге никогда не вспоминала. Она вообще никогда не обращала внимания на то, что о ней говорили другие. Всегда жила так, как считала для себя нужным и правильным. Никогда не комментировала свою личную жизнь, а сейчас и вовсе отошла от кино и шоу-бизнеса. Она старается жить тихо и счастливо, занимается своим здоровьем, правильно питается, увлекается йогой и не вспоминает о печальных сторонах прошлого.