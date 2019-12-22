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Как воспитатель Светлана Молчанова учит детей пересказывать сказки

23.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сказки интересны и полезны не только детям, но и для взрослых, считает воспитатель средней группы дошкольного центра развития ребенка № 1 Светлана Молчанова.

 

Как воспитатель Светлана Молчанова учит детей пересказывать сказки
«Мне всегда нравилось заботиться о малышах, — говорит Светлана Молчанова. — Подростком часто присматривала за младшей двоюродной сестрой. С детьми быстро находила общий язык, поэтому после окончания школы пошла получать профессию воспитателя. Сделав выбор, нисколько об этом не жалею».

 

28 лет Светлана Молчанова работает с детьми в одном дошкольном учреждении. В 1991-м после окончания Могилевского пединститута ее направили воспитателем в Трилесинский детский сад. Через полгода появилась возможность перевестись в Горки.

«Любой ребенок — индивидуальность. К каждому важно найти особый подход, — отмечает Светлана Михайловна. — Все дети хорошие: и двадцать лет назад, и сейчас. Это правда. Педагогам всего лишь нужно самим развиваться».

 

Светлана Молчанова уже три года использует метод наглядного моделирования, чтобы учить детей пересказыванию народных сказок.

 

 

Как воспитатель Светлана Молчанова учит детей пересказывать сказки
«Метод наглядного моделирования расширяет словарный запас у детей, развивает связную речь, — объясняет педагог. — Детям очень нравятся эти занятия. В старших группах ребята даже придумывают свои сказки и рисуют к ним модели».

 

Сначала воспитатель рассказывает детям сказку с использованием простых картинок. Их дети со взрослым подбирают согласно сюжету. Так происходит знакомство со сказкой. Это позволяет малышам лучше понять ее смысл и запомнить сюжет. Затем то же самое проводится с моделями-иллюстрациями. А потом ребята сами пересказывают произведение, пользуясь подсказками в схемах-таблицах.

Светлана Молчанова призналась, что от общения с детьми получает огромную радость, ей нравится следить за успехами своих подопечных. Развитие речи и уровень знаний у ребенка, отметила она, напрямую зависит от общения в семье. Дома родителям важно больше разговаривать с детьми.

 

Валерия Дроздовская, фото автора


 
Теги: знакомства
 
 
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  Сказки интересны и полезны не только детям, но и для взрослых, считает воспитатель средней группы дошкольного центра развития ребенка № 1 Светлана Молчанова.    ...
 
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