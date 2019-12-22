Как воспитатель Светлана Молчанова учит детей пересказывать сказки

Источник материала: Горецкий вестник

Сказки интересны и полезны не только детям, но и для взрослых, считает воспитатель средней группы дошкольного центра развития ребенка № 1 Светлана Молчанова.







28 лет Светлана Молчанова работает с детьми в одном дошкольном учреждении. В 1991-м после окончания Могилевского пединститута ее направили воспитателем в Трилесинский детский сад. Через полгода появилась возможность перевестись в Горки.

«Любой ребенок — индивидуальность. К каждому важно найти особый подход, — отмечает Светлана Михайловна. — Все дети хорошие: и двадцать лет назад, и сейчас. Это правда. Педагогам всего лишь нужно самим развиваться».

Светлана Молчанова уже три года использует метод наглядного моделирования, чтобы учить детей пересказыванию народных сказок.







Сначала воспитатель рассказывает детям сказку с использованием простых картинок. Их дети со взрослым подбирают согласно сюжету. Так происходит знакомство со сказкой. Это позволяет малышам лучше понять ее смысл и запомнить сюжет. Затем то же самое проводится с моделями-иллюстрациями. А потом ребята сами пересказывают произведение, пользуясь подсказками в схемах-таблицах.

Светлана Молчанова призналась, что от общения с детьми получает огромную радость, ей нравится следить за успехами своих подопечных. Развитие речи и уровень знаний у ребенка, отметила она, напрямую зависит от общения в семье. Дома родителям важно больше разговаривать с детьми.

Валерия Дроздовская, фото автора