Популярный мессенджер обвинили в слежке в пользу ОАЭ

Источник материала: Tut.by

Мессенджер ToTok обвинили в слежке в пользу Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает издание The New York Times.



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Издание пишет, что провело расследование в отношении приложения и его разработчиков и пришло к выводу, что ToTok «используется правительством Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы попытаться отследить все разговоры, движения, отношения, встречи, звуки и образы тех, кто устанавливает приложение на своих телефонах».

Отмечается, что ToTok был представлен всего несколько месяцев назад, но уже приобрел популярность среди пользователей на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Африке и Северной Америке: согласно платформе Sensor Tower, его скачали не менее двух миллионов раз. «Хотя большинство его пользователей находятся в Эмиратах, ToTok стал одним из самых загружаемых социальных приложений в США на прошлой неделе, согласно рейтингу приложений и исследовательской фирме App Annie», — отмечают авторы.

Издание отмечает, что технический анализ и интервью с экспертами в области компьютерной безопасности показали: фирма, стоящая за ToTok, Breej Holding, скорее всего, является подставной компанией, связанной с фирмой DarkMatter — компанией из Абу-Даби, занимающейся цифровой разведкой для правительства ОАЭ.

Также отмечается, что американская разведка связала ToTok с Pax AI, базирующейся в Абу-Даби фирмой по добыче данных, которая, похоже, тоже связана с DarkMatter.

Сейчас приложение уже удалено из AppStore и Play Store.

Пресс-секретарь ФБР и правительство Эмиратов отказались от комментариев.