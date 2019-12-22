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Популярный мессенджер обвинили в слежке в пользу ОАЭ
Источник материала: Tut.by
Мессенджер ToTok обвинили в слежке в пользу Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом
Издание пишет, что провело расследование в отношении приложения и его разработчиков и пришло к выводу, что ToTok «используется правительством Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы попытаться отследить все разговоры, движения, отношения, встречи, звуки и образы тех, кто устанавливает приложение на своих телефонах».
Отмечается, что ToTok был представлен всего несколько месяцев назад, но уже приобрел популярность среди пользователей на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Африке и Северной Америке: согласно платформе Sensor Tower, его скачали не менее двух миллионов раз. «Хотя большинство его пользователей находятся в Эмиратах, ToTok стал одним из самых загружаемых социальных приложений в США на прошлой неделе, согласно рейтингу приложений и исследовательской фирме App Annie», — отмечают авторы.
Издание отмечает, что технический анализ и интервью с экспертами в области компьютерной безопасности показали: фирма, стоящая за ToTok, Breej Holding, скорее всего, является подставной компанией, связанной с фирмой DarkMatter — компанией из Абу-Даби, занимающейся цифровой разведкой для правительства ОАЭ.
Также отмечается, что американская разведка связала ToTok с Pax AI, базирующейся в Абу-Даби фирмой по добыче данных, которая, похоже, тоже связана с DarkMatter.
Сейчас приложение уже удалено из AppStore и Play Store.
Пресс-секретарь ФБР и правительство Эмиратов отказались от комментариев.
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Отмечается, что ToTok был представлен всего несколько месяцев назад, но уже приобрел популярность среди пользователей на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Африке и...
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