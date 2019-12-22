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Из Балтийского моря ушли суда, занимавшиеся прокладкой «Северного потока-2»

23.12.2019 11:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Из Балтийского моря ушли суда, занимавшиеся прокладкой «Северного потока-2»

фото: ivbg.ru

Причиной стали американские санкции российских газопроводов.

Швйцарская Allseas, которой принадлежат суда, отказалась комментировать, на сколько будет отложен проект, пишет РИА новости.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Противниками строительства выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.

За проект выступают Берлин, Вена и Осло.

 
 
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Причиной стали американские санкции российских газопроводов.
 
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