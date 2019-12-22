Матч начался под диктовку гостей. Минчане обрушили шквал бросков на голкипера соперников. Результат не заставил себя долго ждать. Уже на 12-й минуте матча форвард "Динамо" Франсис Паре открыл счет.

Второй период продолжился в аналогичном стиле. "Зубры" врывались на площадку оппонентов и атаковали владения вратаря "Амура" Марека Лангхамера. На 23-й минуте нападающий Иван Дроздов укрепил преимущество своей команды, доведя счет до двух шайб. Его тут же поддержал одноклубник Марк-Андре Граньяни - 3:0. "Динамо" продолжило действовать в агрессивной манере, но больше заброшенных шайб во второй двадцатиминутке это минчанам не принесло.

В третьем периоде хоккеисты "Динамо" заметно расслабились. На 49-й минуте противостояния хозяева ледовой площадки реализовали большинство. Шайбу забросил Гинек Зогорна. Хоккеист тут же оформил дубль, а его товарищ по команде Максим Игнатович сравнял счет. Форвард "Амура" Владислав Ушенин под занавес противостояния забил победный гол.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 25 декабря в гостях у пекинского "Куньлуня".

Источник: БЕЛТА .