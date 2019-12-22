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Минское "Динамо" уступило "Амуру" в гостевом матче чемпионата КХЛ

23.12.2019 15:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минское "Динамо" уступило "Амуру" в гостевом матче чемпионата КХЛ
БЕЛТА

Матч начался под диктовку гостей. Минчане обрушили шквал бросков на голкипера соперников. Результат не заставил себя долго ждать. Уже на 12-й минуте матча форвард "Динамо" Франсис Паре открыл счет.

Второй период продолжился в аналогичном стиле. "Зубры" врывались на площадку оппонентов и атаковали владения вратаря "Амура" Марека Лангхамера. На 23-й минуте нападающий Иван Дроздов укрепил преимущество своей команды, доведя счет до двух шайб. Его тут же поддержал одноклубник Марк-Андре Граньяни - 3:0. "Динамо" продолжило действовать в агрессивной манере, но больше заброшенных шайб во второй двадцатиминутке это минчанам не принесло.

В третьем периоде хоккеисты "Динамо" заметно расслабились. На 49-й минуте противостояния хозяева ледовой площадки реализовали большинство. Шайбу забросил Гинек Зогорна. Хоккеист тут же оформил дубль, а его товарищ по команде Максим Игнатович сравнял счет. Форвард "Амура" Владислав Ушенин под занавес противостояния забил победный гол.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 25 декабря в гостях у пекинского "Куньлуня".

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Хоккеисты минского "Динамо" уступили хабаровскому "Амуру" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 3:4, пропустив 4 шабы в последние 12 минут игры. Для "зубров" это...
 
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