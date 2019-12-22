Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В 2019 году выручка от реализации составит 1,8 млрд рублей, а внешнеторговый оборот – 300 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба президента❗

Президент Беларуси провел рабочую встречу с управляющим делами президента. Виктор Шейман доложил Александру Лукашенко о предварительных итогам работы Управления делами и подчиненных ему организаций.

"Президенту было доложено о предварительных итогах года в работе организаций и предприятий, подчиненных Управлению делами. Тенденция положительная, результаты лучше, чем годом ранее. Так, ожидаемая выручка от реализации продукции составит более Br1,8 млрд, оборот внешней торговли товарами и услугами - более $300 млн. В три раза сокращено количество убыточных предприятий".

Виктор Шейман также доложил о запуске серийного производства пластиковых лыж, состоянии дел на африканском направлении – он отвечает за развитие сотрудничества со странами Африки.