Жителей Пинска и района просят сообщать о нетрезвых водителях на дороге

Источник материала: Полесская правда



Во исполнение указания УГАИ УВД Брестского облисполкома, в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортного травматизма, недопущению дорожно-транспортных происшествий, 27 декабря во всех автопредприятиях, расположенных на территории Пинского района, будет проведен Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Останови беду — позвони 102!». Профилактика ДТП, совершаемых в состоянии опьянения.

В рамках проведения Единого дня безопасности дорожного движения сотрудники Пинских городского и районного отделов внутренних дел проведут выступления по безопасности дорожного движения на автопредприятиях и организациях Пинского района и г. Пинска.

Обстановка с дорожно-транспортным травматизмом на территории Пинского района продолжает оставаться сложной. За истекший период текущего года, на территории Пинского района зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в результате которых 5человек погибло и 15 получили ранения различной степени тяжести, 2 ДТП совершено по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Так, 2 июня в 05.45 водитель 1997 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Шевроле». Двигаясь по а\д Н-218 «Пинск — Огово» на 3 км со стороны д. Молотковичи в направлении г. Пинска, не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет, опрокинулся. В результате ДТП пассажир автомобиля получил телесные повреждения.

17 октября в 19.15 водитель 1964 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Рено Эспейс». Двигаясь по гравийной дороге от а/д М-10 к п. Садовый, не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Уважаемые граждане! Если вы заметили, что вблизи вас водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения, не будьте безразличными! В ваших силах предотвратить трагедию. НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ И БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ! Звоните в дежурную часть Пинского РОВД по тел. +375-29-687-75-46 (вел.) или +375-33-670-37-37 (МТС) или 102.