|
"Чтобы избежать нарушения Конституции" Президент Ирака ушел в отставку из-за протестов
Источник материала: Партизан
Президент Ирака Бархам Салех на фоне массовых протестов подал парламенту прошение об отставке, сообщает телеканал Al Arabia.
«Я подаю в отставку, чтобы избежать нарушения Конституции», – сказал Бархам Салех, выступая в парламенте.
Он отказался назначать премьер-министром губернатора провинции Басра Асаада аль-Идани, выдвинутого крупнейшим в парламенте блоком Al-Binaa. «Желая остановить кровь и сохранить мир, при должном уважении к Асааду аль-Эйдани я отказываюсь выдвигать его кандидатуру», — сказал президент.
Протестующие требуют независимого премьера, не связанного с партиями, однако по законам страны президент не имеет права отвергать кандидатуру, выдвинутую на пост премьер-министра, передает Al Jazeera.
Президент отметил, что за недели кровавых антиправительственных выступлений протесты не ослабевают. «Поэтому я выразил готовность уйти в отставку с поста президента членам парламента, чтобы они, как представители народа, решили, что считают нужным», — сказал Салех.
Самые масштабные после падения режима Саддама Хусейна протесты в Ираке начались 1 октября 2019 года как демонстрации против безработицы среди молодежи и коррупции, затем стали раздаваться требования изменить политическую систему. Потом митингующие потребовали отставки всего руководства страны и смены элит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Ирака Бархам Салех на фоне массовых протестов подал парламенту прошение об отставке, сообщает телеканал Al Arabia.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)