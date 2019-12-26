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ТОП-10 подарков на Новый год
Источник материала: БДГ
Что можно подарить на Новый год, чтобы было недорого, интересно и полезно? Советуем придерживаться таких критериев, как: вид отношений, пол и индивидуальные пристрастия. Например, свекрови ну никак не подаришь снаряжение для похода, если она домоседка и не любит ходить в эти самые походы.
В список необычных и нужных подарков можно включить:
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Что можно подарить на Новый год, чтобы было недорого, интересно и полезно? Советуем придерживаться таких критериев, как: вид отношений, пол и индивидуальные...
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