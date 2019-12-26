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ТОП-10 подарков на Новый год

27.12.2019 18:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Что можно подарить на Новый год, чтобы было недорого, интересно и полезно? Советуем придерживаться таких критериев, как: вид отношений, пол и индивидуальные пристрастия. Например, свекрови ну никак не подаришь снаряжение для похода, если она домоседка и не любит ходить в эти самые походы.

В список необычных и нужных подарков можно включить:

  1. Фитнес-браслет. Он подойдет всем людям, которые хотят быть здоровыми, особенно сторонникам здорового образа жизни. В последние годы любителей ЗОЖ становится все больше, соответственно, увеличивается число видов финес-браслетов.
  2. Варежки с оригинальным рисунком. На улице – зима, и этот предмет одежды не помешает никому. Сюда же можно добавить теплую шапку, учитывая при этом вкус и предпочтения по цветовой гамме.
  3. Махровый халат и тапки. Если подарок – для любимого человека, купите и себе такой же домашний наряд. Приятно будет вместе смотреть сериалы перед сном.
  4. Картину для раскрашивания по номерам. Отличный подарок для человека любого возраста, даже если он никогда в жизни не рисовал. Плюсами будут хорошее настроение, цветотерапия и хороший сон (доказано учеными!)
  5. Необычный домашний цветок. Можно подарить даже мужчине
  6. Увлажнитель воздуха или домашний фонтанчик. Такие вещи успокаивают и даже способствуют миру в семье.
  7. Гамак, шезлонг или дачные кресла. Даже если у человека нет дачи, он сможет взять эти предметы с собой за город. А если дача есть у знакомых, то можно подарить и складной мангал.
  8. Наушники для телефона. Их сегодня в продаже видимо-невидимо, нужно только учесть модель телефона.
  9. Персональный сайт с оплаченным доменом и хостингом. Подарок подойдет человеку, который в этом деле что-то смыслит. В молодежной среде сайт оценит любимый парень или девушка. Представляете домен: lubov.ru?
  10. Розы в коробке. Такие букеты стали очень модными в последние года. Купить розы в коробке в Москве несложно, например, в Vip.Flowers (https://www.vip.flowers/catalog/rozy_v_korobke/) учтут все пожелания и коробку доставят очень быстро.
 
 
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Что можно подарить на Новый год, чтобы было недорого, интересно и полезно? Советуем придерживаться таких критериев, как: вид отношений, пол и индивидуальные...
 
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