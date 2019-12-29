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Стало известно, как будут расти зарплаты учителей и медиков

30.12.2019 08:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, как будут расти зарплаты учителей и медиков
Фото из открытых источников

"Что касается врачей, уже сейчас на 2020 год просчитывается увеличение зарплат примерно на 10-15%. И это только в рамках бюджета, а есть еще внебюджетная составляющая", - сказал Игорь Петришенко в интервью ОНТ, его слова приводит БЕЛТА.

Также зарплата медиков к 2025 году должна выйти на уровень 150% к средней по экономике (сейчас порядка 80%).

Ожидается рост зарплат и у других бюджетников: учителей, работников культуры, социальной сферы. 

Стало известно, как будут расти зарплаты учителей и медиков
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О планах по повышению заработных плат рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
 
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