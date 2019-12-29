Пелагея спела вместе со своей собакой

Источник материала: Tut.by

Российская певица Пелагея поразила подписчиков в Instagram роликом со своей поющей собакой.

На видео хаски по кличке Луша очень похоже (насколько это возможно для собаки) подпевает Пелагее, как будто бы учитывая тембр и громкость голоса хозяйки.

— Луша готовит к Новому году застольную песню. А вы поете за праздничным столом? — подписала ролик Пелагея.

Комментаторам очень понравилось видео и то, как красиво поет ее собака. Вот что они написали под роликом:

— Пора открывать новый проект «Собачий Голос»!

— Готовят к Новому году застольную песню.

— Какая прелесть! Чудо-пес!

— Когда семь лет училась в музыкальной школе, но пою намного хуже.