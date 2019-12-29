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Пелагея спела вместе со своей собакой
Источник материала: Tut.by
Российская певица Пелагея
На видео хаски по кличке Луша очень похоже (насколько это возможно для собаки) подпевает Пелагее, как будто бы учитывая тембр и громкость голоса хозяйки.
— Луша готовит к Новому году застольную песню. А вы поете за праздничным столом? — подписала ролик Пелагея.
Комментаторам очень понравилось видео и то, как красиво поет ее собака. Вот что они написали под роликом:
— Пора открывать новый проект «Собачий Голос»!
— Готовят к Новому году застольную песню.
— Какая прелесть! Чудо-пес!
— Когда семь лет училась в музыкальной школе, но пою намного хуже.
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«Луша готовит к Новому году застольную песню».
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