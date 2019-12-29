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Конфликты, новые бренды и сети. Что случилось за год в торговле Минска
Источник материала: Tut.by
В 2019 году в Минске было несколько значимых событий, связанных с торговлей. Появились новые бренды, пришла сеть супермаркетов из Бреста, случилось и несколько конфликтов. Мы вспомнили самое яркое.
На месте бывшего долгостроя — новый торговый центр
Осенью неподалеку от Дворца независимости и торгового центра «Замок» открылся
Кроме брендов одежды, магазинов электроники и супермаркета здесь
Первый в Минске H&M с пафосным вип-открытием
В сентябре в ТРЦ Galleria Minsk
А за день до открытия бренда масс-маркета в торговом центре устроили пафосное
H&M в Galleria Minsk занял место Reserved. Площадь магазина — 1757 «квадратов», он двухэтажный и с лифтом.
Второй магазин шведского бренда открыли в вышеупомянутом Palazzo.
В Минске заработали кассы самообслуживания
В сентябре в «Гиппо», что в Серебрянке, установили четыре кассы самообслуживания — там покупатели могут рассчитаться за покупки без помощи продавца. Правда, оплатить товар в таком случае можно только по карточке.
У аппаратов есть пошаговая инструкция и пользоваться ими очень просто. Чуть позже такой же островок касс самообслуживания появился в «Соседях» в ТЦ «Рига».
Напомним, впервые касса для самостоятельного расчета появилась у сети «Виталюр» в 2015 году. Аппарат обходился компании в 20 тысяч долларов. Спустя полгода от проекта отказались. Теперь у сети появились планы вернуться к этой теме.
Ребрендинг «Рублевского», двух ProStore и Preston
В 2018 году группа компаний «Санта» бизнесмена Александра Мошенского приобрела сеть магазинов «Рублевский». Уже в мае 2019-го после ребрендинга «Санта» открыла первую точку на месте
Также произошли некоторые перемены на уже знакомом рынке столичных ритейлеров. После
Также после ребрендинга «Соседи»
Конфликты: закрытие магазинов польского бренда, «Евроопт» и Galleria Minsk, Mark Formelle и Цой
В этом году стало известно, что все магазины польского бренда LPP, куда входят Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House,
Представитель одной из белорусских франчайзи рассказал, что таким образом за счет наших компаний LPP «прощупали» местный рынок без финансовых рисков.
В августе в торговом центре Galleria Minsk некоторое время был
Стороны обменялись версиями причин конфликта. В «Евроторге» утверждали, что претензии появились после того, как торговый центр передали в управление российской компании Praktika Development. В юридической службе «Галереи Концепт» заявили, что спор основан на неисполнении «Евроторгом» обязанностей по пожарной безопасности на арендуемых площадях.
Суд
В феврале между белорусским брендом Mark Formelle и правообладателями творчества Виктора Цоя возник
Производитель одежды говорил, что выполнил все требования по соблюдению авторских прав, вторая сторона утверждала, что договор с наследниками не заключен. Правообладатели грозились подать в суд, но, как нам рассказал недавно руководитель Mark Formelle Андрей Сериков, больше никакой реакции в адрес компании не было.
Экотренд, доставка на Комаровке и веселые кассирши из «Центрального»
Также в этом году Минск накрыла волна экотематики — открылись магазины и заведения для веганов, с эко и zero waste (многоразовыми и без отходов) товарами — небольшой
С посылом «спасать планету» подтянулся социальный бизнес — в Минске запустили сервис «
А самый инстаграмный рынок — Комаровка — объявил о скором
Напоследок, восстанавливая события торговли 2019 года, предлагаем вам вспомнить двух
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Появились новые бренды, пришла новая для Минска сеть супермаркетов, произошло и несколько конфликтов. Мы вспомнили самые яркие события в столичной торговле.
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