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Конфликты, новые бренды и сети. Что случилось за год в торговле Минска

30.12.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2019 году в Минске было несколько значимых событий, связанных с торговлей. Появились новые бренды, пришла сеть супермаркетов из Бреста, случилось и несколько конфликтов. Мы вспомнили самое яркое.

На месте бывшего долгостроя — новый торговый центр


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Осенью неподалеку от Дворца независимости и торгового центра «Замок» открылся Palazzo. Этот объект — известный долгострой. Работы здесь шли 16 лет — за это время изменились концепция и заказчик строительства. Последние годы над проектом работала «Белмартплаза», она представляет в Минске компанию RRY Capital — ее возглавляет американец Рудольф Риад Юнес. В объект вложили более 100 миллионов долларов.

Кроме брендов одежды, магазинов электроники и супермаркета здесь открыли 17-метровую аэродинамическую трубу.

Первый в Минске H&M с пафосным вип-открытием


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В сентябре в ТРЦ Galleria Minsk открыли первый в стране H&M. Первые покупатели магазина пришли за сутки и всю ночь простояли в ожидании. Люди хотели получить подарочные сертификаты на 300, 250 и 200 рублей.

А за день до открытия бренда масс-маркета в торговом центре устроили пафосное вип-открытие с красной ковровой дорожкой для журналистов, блогеров и инфлюенсеров.

H&M в Galleria Minsk занял место Reserved. Площадь магазина — 1757 «квадратов», он двухэтажный и с лифтом.

Второй магазин шведского бренда открыли в вышеупомянутом Palazzo.

В Минске заработали кассы самообслуживания


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В сентябре в «Гиппо», что в Серебрянке, установили четыре кассы самообслуживания — там покупатели могут рассчитаться за покупки без помощи продавца. Правда, оплатить товар в таком случае можно только по карточке.

У аппаратов есть пошаговая инструкция и пользоваться ими очень просто. Чуть позже такой же островок касс самообслуживания появился в «Соседях» в ТЦ «Рига».

Напомним, впервые касса для самостоятельного расчета появилась у сети «Виталюр» в 2015 году. Аппарат обходился компании в 20 тысяч долларов. Спустя полгода от проекта отказались. Теперь у сети появились планы вернуться к этой теме.

Ребрендинг «Рублевского», двух ProStore и Preston


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2018 году группа компаний «Санта» бизнесмена Александра Мошенского приобрела сеть магазинов «Рублевский». Уже в мае 2019-го после ребрендинга «Санта» открыла первую точку на месте бывшего «Рублевского» на Немиге. До конца года в Минске открылось 12 магазинов сети «Санта».

Также произошли некоторые перемены на уже знакомом рынке столичных ритейлеров. После реструктуризации бизнеса два магазина ProStore в Шабанах и в Чижовке перешли сети Green, которые открыли осенью там свои магазины. Три оставшихся ProStore на проспекте Дзержинского, на улице Каменногорской и проспекте Победителей продолжают работать в нормальном режиме.

Также после ребрендинга «Соседи» открыли свои магазины на месте бывших Preston в Уручье и в Сухарево. Напомним, в 2018 году cеть выкупила все четыре магазина Preston, которые в последнее время испытывали сложности.

Конфликты: закрытие магазинов польского бренда, «Евроопт» и Galleria Minsk, Mark Formelle и Цой


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В этом году стало известно, что все магазины польского бренда LPP, куда входят Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House, закрываются. Белорусские компании «Рапа» и «ТДМ-импорт» развивали точки по франшизе, но польская сторона решила делать это самостоятельно. Покупать работающие магазины всех пяти брендов в Беларуси LPP отказались.

Представитель одной из белорусских франчайзи рассказал, что таким образом за счет наших компаний LPP «прощупали» местный рынок без финансовых рисков.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В августе в торговом центре Galleria Minsk некоторое время был закрыт магазин якорного арендатора — «Евроопт». В экономическом суде Минска шло судебное разбирательство по иску «Галерея Концепт» к «Евроторгу». Суть спора — аренда.

Стороны обменялись версиями причин конфликта. В «Евроторге» утверждали, что претензии появились после того, как торговый центр передали в управление российской компании Praktika Development. В юридической службе «Галереи Концепт» заявили, что спор основан на неисполнении «Евроторгом» обязанностей по пожарной безопасности на арендуемых площадях.

Суд оставил без рассмотрения иск торгово-развлекательного центра, так как истец — «Галерея Концепт» — отозвал заявление, а ответчик, «Евроторг», не возражал.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В феврале между белорусским брендом Mark Formelle и правообладателями творчества Виктора Цоя возник спор. После того как в Минске презентовали коллекцию с логотипами группы «Кино», образами Цоя и цитатами из песен, в соцсетях стали интересоваться, не нарушает ли продажа этой коллекции авторские права?

Производитель одежды говорил, что выполнил все требования по соблюдению авторских прав, вторая сторона утверждала, что договор с наследниками не заключен. Правообладатели грозились подать в суд, но, как нам рассказал недавно руководитель Mark Formelle Андрей Сериков, больше никакой реакции в адрес компании не было.

Экотренд, доставка на Комаровке и веселые кассирши из «Центрального»


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Также в этом году Минск накрыла волна экотематики — открылись магазины и заведения для веганов, с эко и zero waste (многоразовыми и без отходов) товарами — небольшой павильон в «Силуэте» от двух девушек, экомагазин от бизнесменов с иностранными продуктами в Дроздах, первое кафе, где нет одноразовой посуды, и смузийная с экомагазином. А летом в «Корпусе» проходил экомаркет, как положено — с авоськами, шерингом посуды на фудкорте, лекциями о загрязнении планеты.

С посылом «спасать планету» подтянулся социальный бизнес — в Минске запустили сервис «Смачнаежка» по распродаже ресторанной еды со скидками.

А самый инстаграмный рынок — Комаровка — объявил о скором появлении службы доставки.

Напоследок, восстанавливая события торговли 2019 года, предлагаем вам вспомнить двух веселых кассирш из легендарного универсама «Центральный». Девушки танцуют по вечерам, после закрытия магазина, и записывают это на видео, которые набирают по 27 тысяч просмотров.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Появились новые бренды, пришла новая для Минска сеть супермаркетов, произошло и несколько конфликтов. Мы вспомнили самые яркие события в столичной торговле.
 
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