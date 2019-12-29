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В Москве нашли угнанный лимузин Сталина

30.12.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве нашли угнанный лимузин Сталина. Самих похитителей пока задержать не удалось, сообщает телеграм-канал Baza.


Фото: t.me/bazabazon

Машину нашли в гаражном боксе. Судя по всему, в ближайшее время преступники собирались перебить номера и безопасно перегнать лимузин в другое место. Угонщиков сейчас разыскивают.

Напомним, автомобиль украли в ночь на 27 декабря. По предварительной информации, шестеро мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор, так как авто не на ходу, и увезли в неизвестном направлении.


Фото: t.me/bazabazon

По документам машина принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. Ночью владельцу пришло оповещение на телефон о том, что автомобиль сдвинули с места. Тот попросил знакомого в Москве съездить и проверить состояние лимузина, но товарищ обнаружил лишь пустой бокс.

ЗИС-115 — уникальный советский автомобиль. Он предназначался для высших советских чинов. С 1949 года на нем ездил лично Сталин. Авто оценили в 2,5 миллиона евро.

 
 
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Самих похитителей пока задержать не удалось.
 
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