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В Москве нашли угнанный лимузин Сталина
Источник материала: Tut.by
В Москве нашли угнанный лимузин Сталина. Самих похитителей пока задержать не удалось, сообщает телеграм-канал
Машину нашли в гаражном боксе. Судя по всему, в ближайшее время преступники собирались перебить номера и безопасно перегнать лимузин в другое место. Угонщиков сейчас разыскивают.
Напомним,
По документам машина принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. Ночью владельцу пришло оповещение на телефон о том, что автомобиль сдвинули с места. Тот попросил знакомого в Москве съездить и проверить состояние лимузина, но товарищ обнаружил лишь пустой бокс.
ЗИС-115 — уникальный советский автомобиль. Он предназначался для высших советских чинов. С 1949 года на нем ездил лично Сталин. Авто оценили в 2,5 миллиона евро.
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Самих похитителей пока задержать не удалось.
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