Источник материала: Tut.by

В Москве нашли угнанный лимузин Сталина. Самих похитителей пока задержать не удалось, сообщает телеграм-канал Baza .



Фото: t.me/bazabazon

Машину нашли в гаражном боксе. Судя по всему, в ближайшее время преступники собирались перебить номера и безопасно перегнать лимузин в другое место. Угонщиков сейчас разыскивают.

Напомним, автомобиль украли в ночь на 27 декабря. По предварительной информации, шестеро мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор, так как авто не на ходу, и увезли в неизвестном направлении.



Фото: t.me/bazabazon

По документам машина принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. Ночью владельцу пришло оповещение на телефон о том, что автомобиль сдвинули с места. Тот попросил знакомого в Москве съездить и проверить состояние лимузина, но товарищ обнаружил лишь пустой бокс.

ЗИС-115 — уникальный советский автомобиль. Он предназначался для высших советских чинов. С 1949 года на нем ездил лично Сталин. Авто оценили в 2,5 миллиона евро.