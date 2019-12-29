ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор бывшему гендиректору «Тамбаза»

30.12.2019 12:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Заводского района вынес приговор бывшему генеральному директору минской компании-застройщика «Тамбаз» Льву Хаютину, который обвинялся в служебной халатности и злоупотреблении властью. Он приговорен к шести годам заключения в колонии усиленного режима. «Тамбаз», напомним, не смог достроить ЖК «Аркадия» несмотря на то, что дольщики оплатили свои квартиры.


Хаютин получил 4 года по статье 428 (Служебная халатность) и 4 года по части 3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Наказание по совокупности — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Сюда засчитывается и срок, проведенный под стражей (с 20 декабря 2017).

В решении суда говорится также о моральной компенсации для пострадавших, которую должен выплатить Хаютин — по 2 тысячи рублей тем, кто подавал такой иск. Во взыскании же материального ущерба пострадавшим (а это 606 человек) отказано. Кроме того, судья зачитала длинный список недвижимости (в основном, это машино-места в ЖК «Аркадия» на Богдановича 138) и строительной техники. С имущества ООО «Тамбаз» будет снят арест и оно будет передано антикризисному управляющему для реализации.

За что судили Хаютина?

Столичный застройщик «Тамбаз» вплоть до лета 2017 года имел безупречную многолетнюю репутацию. Но когда остановилось строительство двух жилых домов в комплексе «Аркадия», держатели облигаций забили тревогу. Застройщик несколько раз обещал возобновить строительство, но этого не случилось. Владельцы недостроенных квартир записали несколько видеообращений к президенту, а также написали во все инстанции с требованием проверить «Тамбаз».

Результатом проверки и стало возбуждение уголовного дела в отношении Льва Хаютина, а также заключение его под стражу в декабре 2017 года. Его обвинили по ст. 428 (Служебная халатность) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Беларуси.

В ходе следствия было установлено, что в период руководства «Тамбазом» Хаютиным и по его указанию больше 21 миллиона белорусских рублей были израсходованы на окончание строительства объектов 3-й очереди (два жилых дома, административно-торговые помещения 3-й очереди) и текущую хозяйственную деятельность «Тамбаза», а оставшиеся деньги — больше 42 миллионов рублей — на строительство объектов 2-й и 4-й очереди, возведение которых не завершено в связи с отсутствием у компании средств и источников финансирования.

В результате указанных действий Хаютина СООО «Тамбаз» не исполнило принятые на себя обязательства по строительству и предоставлению 639 квартир и двух машино-мест 615 собственникам жилищных облигаций (606 граждан и 9 субъектов хозяйствования).

Общий ущерб, причиненный «Тамбазом», составил более миллиона белорусских рублей.

В ходе следствия пострадавшими были признаны 606 человек (держатели жилищных облигаций, которые полностью оплатили свои квартиры в строящемся ЖК «Аркадия») и 9 субъектов хозяйствования.

Во время судебных заседаний Лев Хаютин объяснил, что помешало достроить дома: остановка строительства и, как следствие, обоснованные волнения дольщиков, а следом — многочисленные проверки, которые повлекли за собой уголовное дело.

В своем последнем слове Лев Хаютин заявил, что не считает себя виновным. Так же он подчеркнул, что если бы не проверки, то к 2020 году все дома были бы достроены, и граждане бы ничего не доплачивали.

А что будет с ЖК «Аркадия»?

Чтобы достроить проблемный ЖК «Аркадия» был принят президентский указ № 430. В нем говорится, что достраивать будет УКС Советского района, деньги на достройку — 30 миллионов рублей — выделят в виде возвратной бюджетной ссуды, а держателям жилищных облигаций обещано вернуть страховые выплаты. Однако последним все равно придется доплатить по 30−50% от уже внесенных сумм. Ситуация усугубляется тем, что половина пострадавших даже после обращения в суд так и не получили гарантированного указом № 430 страхового возмещения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшими по делу были признаны 606 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд вынес приговор женщине, которая на Toyota сбила двух пешеходов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика