Суд вынес приговор бывшему гендиректору «Тамбаза»

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Заводского района вынес приговор бывшему генеральному директору минской компании-застройщика «Тамбаз» Льву Хаютину, который обвинялся в служебной халатности и злоупотреблении властью. Он приговорен к шести годам заключения в колонии усиленного режима. «Тамбаз», напомним, не смог достроить ЖК «Аркадия» несмотря на то, что дольщики оплатили свои квартиры.





Хаютин получил 4 года по статье 428 (Служебная халатность) и 4 года по части 3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Наказание по совокупности — 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Сюда засчитывается и срок, проведенный под стражей (с 20 декабря 2017).

В решении суда говорится также о моральной компенсации для пострадавших, которую должен выплатить Хаютин — по 2 тысячи рублей тем, кто подавал такой иск. Во взыскании же материального ущерба пострадавшим (а это 606 человек) отказано. Кроме того, судья зачитала длинный список недвижимости (в основном, это машино-места в ЖК «Аркадия» на Богдановича 138) и строительной техники. С имущества ООО «Тамбаз» будет снят арест и оно будет передано антикризисному управляющему для реализации.

За что судили Хаютина?

Столичный застройщик «Тамбаз» вплоть до лета 2017 года имел безупречную многолетнюю репутацию. Но когда остановилось строительство двух жилых домов в комплексе «Аркадия», держатели облигаций забили тревогу. Застройщик несколько раз обещал возобновить строительство, но этого не случилось. Владельцы недостроенных квартир записали несколько видеообращений к президенту, а также написали во все инстанции с требованием проверить «Тамбаз».

Результатом проверки и стало возбуждение уголовного дела в отношении Льва Хаютина, а также заключение его под стражу в декабре 2017 года. Его обвинили по ст. 428 (Служебная халатность) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Беларуси.

В ходе следствия было установлено, что в период руководства «Тамбазом» Хаютиным и по его указанию больше 21 миллиона белорусских рублей были израсходованы на окончание строительства объектов 3-й очереди (два жилых дома, административно-торговые помещения 3-й очереди) и текущую хозяйственную деятельность «Тамбаза», а оставшиеся деньги — больше 42 миллионов рублей — на строительство объектов 2-й и 4-й очереди, возведение которых не завершено в связи с отсутствием у компании средств и источников финансирования.

В результате указанных действий Хаютина СООО «Тамбаз» не исполнило принятые на себя обязательства по строительству и предоставлению 639 квартир и двух машино-мест 615 собственникам жилищных облигаций (606 граждан и 9 субъектов хозяйствования).

Общий ущерб, причиненный «Тамбазом», составил более миллиона белорусских рублей.

В ходе следствия пострадавшими были признаны 606 человек (держатели жилищных облигаций, которые полностью оплатили свои квартиры в строящемся ЖК «Аркадия») и 9 субъектов хозяйствования.

Во время судебных заседаний Лев Хаютин объяснил , что помешало достроить дома: остановка строительства и, как следствие, обоснованные волнения дольщиков, а следом — многочисленные проверки, которые повлекли за собой уголовное дело.

В своем последнем слове Лев Хаютин заявил, что не считает себя виновным. Так же он подчеркнул, что если бы не проверки, то к 2020 году все дома были бы достроены, и граждане бы ничего не доплачивали.

А что будет с ЖК «Аркадия»?

Чтобы достроить проблемный ЖК «Аркадия» был принят президентский указ № 430. В нем говорится, что достраивать будет УКС Советского района, деньги на достройку — 30 миллионов рублей — выделят в виде возвратной бюджетной ссуды, а держателям жилищных облигаций обещано вернуть страховые выплаты. Однако последним все равно придется доплатить по 30−50% от уже внесенных сумм. Ситуация усугубляется тем, что половина пострадавших даже после обращения в суд так и не получили гарантированного указом № 430 страхового возмещения.