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"Ребята, это был просто трэш". Лебедько – о главном разочаровании года

31.12.2019 09:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик Анатолий Лебедько в программе «Бурбалки» назвал главный успех, разочарование и событие уходящего года.


– Если говорить об успехе года, то для меня – это белорусский рубль, который все-таки выстоял, который хоть и претерпел инфляцию, но самую минимальную. И мне кажется, что это успех, в первую очередь, команды Национального банка и его руководителя Павла Каллаура. Это, безусловно, самое значимый позитив уходящего года, – отметил политик.

По его мнению, главным разочарованием года можно назвать парламентские выборы, которые прошли в Беларуси осенью:

– Это было ужасно. То, что мы имеем семь миллионов людей, которые не имеют возможности выбрать себе депутата. Ребята, это был просто трэш. Поназначали каких-то непонятных людей. Якобы около 70% проголосовали за ветерана, который возглавляет какую-то общественную организацию бывших милиционеров. Ну вы кого хотите тут обмануть?

Или неизвестная девушка, которая народ «влюбила» в себя – и все за нее как будто бы пришли и проголосовали при наличии очень серьезных конкурентов на этом избирательном округе.
 
 
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Политик Анатолий Лебедько в программе «Бурбалки» назвал главный успех, разочарование и событие уходящего года.
 
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