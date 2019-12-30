В Беларуси ищут нового главного тренера национальной команды по плаванию. Куда высылать резюме?













От кандидата требуется, в том числе, владение одним из государственных языков Республики Беларусь, тренерского опыта не менее 5 лет и обязательное наличие высшего или специального профессионального образования в области физической культуры и спорта.





Кандидаты должны выслать на электронный адрес bfp2002@mail.ru свои заявки в период с 01.02.2020 года по 01.03.2020 года. Также необходимо выслать резюме, кратко в произвольной форме изложить программу, по которой будет проводиться подготовка пловцов национальной команды. При желании можно выслать также любые другие документы, характеризующие кандидата.





По завершению набора кандидатов, специальная комиссия рассмотрит поступившие заявки и разместит на сайте «Белорусской федерации плавания» список тех, кто проходит в следующий конкурсный этап и приглашен на собеседование.





В Федерации подчеркивают, что проживание, пользование услугами средств связи и другие расходы осуществляются кандидатами за свой счет.





Напомним, что главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая, на место которой ищут нового специалиста, ранее написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. На капитанском мостике белорусских пловцов она была уже дважды. В 2016 сменила Дмитрия Манцевича. А первый раз у руля она была еще в начале «нулевых».