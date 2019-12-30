ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси ищут нового главного тренера национальной команды по плаванию. Куда высылать резюме?

31.12.2019 09:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Белорусская федерация плавания» объявила конкурс на должность главного тренера национальной команды Республики Беларусь по плаванию, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в организации.




От кандидата требуется, в том числе, владение одним из государственных языков Республики Беларусь, тренерского опыта не менее 5 лет и обязательное наличие высшего или специального профессионального образования в области физической культуры и спорта.

Кандидаты должны выслать на электронный адрес bfp2002@mail.ru свои заявки в период с 01.02.2020 года по 01.03.2020 года. Также необходимо выслать резюме, кратко в произвольной форме изложить программу, по которой будет проводиться подготовка пловцов национальной команды. При желании можно выслать также любые другие документы, характеризующие кандидата.

По завершению набора кандидатов, специальная комиссия рассмотрит поступившие заявки и разместит на сайте «Белорусской федерации плавания» список тех, кто проходит в следующий конкурсный этап и приглашен на собеседование.

В Федерации подчеркивают, что проживание, пользование услугами средств связи и другие расходы осуществляются кандидатами за свой счет.

Напомним, что главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая, на место которой ищут нового специалиста, ранее написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. На капитанском мостике белорусских пловцов она была уже дважды. В 2016 сменила Дмитрия Манцевича. А первый раз у руля она была еще в начале «нулевых».
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белорусская федерация плавания» объявила конкурс на должность главного тренера национальной команды Республики Беларусь по плаванию, сообщили корреспонденту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нелепость за нелепостью. Как в 2019 году белорусские власти прорубали окно в Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика