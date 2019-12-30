На минувшей неделе состоялось очередное заседание президиума Смолевичского районного Совета ветеранов. Такие мероприятия проводятся в целях совершенствования методов работы и осуществления необходимой взаимопомощи на местах.
В заседании приняли активное участие заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, председатель Совета Минской областной организации ветеранов Казимир Брониславович Черепковский, председатели «первичек» и гости.
Подробную информацию читайте на страницах «КС»