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Инвестор в клуб так и не пришел: с большой долей вероятности минское "Динамо" станет собственностью министерства спорта
Источник материала: Партизан
Минское "Динамо" с большой долей вероятности перейдет от Мингорисполкома в собственность Министерства спорта и туризма.
Как стало известно
Ранее председатель АБФФ Владимир Базанов заявлял, что если минское "Динамо" не найдет к сезону-2020 нового собственника, то "Минск" может потерять место в элите, так как у одного владельца не может быть больше одного клуба в высшей лиге.
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Инвестор в клуб так и не пришел: с большой долей вероятности минское "Динамо" станет собственностью министерства спорта
Минское "Динамо" с большой долей вероятности перейдет от Мингорисполкома в собственность Министерства спорта и туризма.
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