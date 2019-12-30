Завод Tesla в Китае освоил серийный выпуск Model 3. Первые машины получили сотрудники предприятия

Источник материала: Tut.by

Компания Tesla немного раньше запланированного срока начала реализацию товарных экземпляров седана Model 3, выпущенных на новом заводе Gigafactory 3 в Китае.





В минувший понедельник первые Model 3, сошедшие с конвейера предприятия в окрестностях Шанхая, в торжественной обстановке были переданы 15 сотрудникам завода. Первоначально поставки собранных в Китае электромобилей Tesla планировала начать в начале 2020 года.









В настоящее время китайский завод Tesla выпускает только седаны Model 3 для местного рынка, компанию которому вскоре составит кроссовер Model Y. В день с конвейера Gigafactory 3 сходит до 280 электромобилей, а в долгосрочной перспективе завод должен выйти на объем выпуска до 500 тысяч машин в год. К слову, в Китае Model 3 локальной сборки стоит от 355 800 юаней (51 тысяча долларов в пересчете), в то время как седан американского производства обойдется на 12 тысяч долларов дороже.

Строительство завода Tesla в Китае началось в январе уходящего года — это не только первое зарубежное предприятие калифорнийского производителя, но и первый автозавод в Китае, целиком принадлежащий иностранной компании. В 2021 году ожидается запуск Gigafactory 4 — европейский завод Tesla возведут близ Берлина.