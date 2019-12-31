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Жуткой трагедией закончился праздник в деревне Ильинка под Могилевом

01.01.2020 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жуткой трагедией закончился праздник в деревне Ильинка под Могилевом, где в пожаре погибли сразу четыре человека.



Пять человек погибли при пожарах в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в МЧС Беларуси.

Сразу несколько трагедий произошло в новогоднюю ночь в Беларуси. Первая – в деревне Ильинка Могилевского района. Около 03:40 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме. В результате происшествия погибли четыре человека: 80-летняя хозяйка дома, ее 55-летняя дочь и двое мужчин 40 и 39 лет.

Еще один несчастный случай произошел в деревне Больше Шиловичи Слонимского района (Гродненская область) ближе к утру, в 04:30. В огне погиб 38-летний хозяин дома.
 
Теги: Могилев
 
 
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Жуткой трагедией закончился праздник в деревне Ильинка под Могилевом, где в пожаре погибли сразу четыре человека.
 
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