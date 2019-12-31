Жуткой трагедией закончился праздник в деревне Ильинка под Могилевом









Пять человек погибли при пожарах в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в МЧС Беларуси.





Сразу несколько трагедий произошло в новогоднюю ночь в Беларуси. Первая – в деревне Ильинка Могилевского района. Около 03:40 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме. В результате происшествия погибли четыре человека: 80-летняя хозяйка дома, ее 55-летняя дочь и двое мужчин 40 и 39 лет.





Еще один несчастный случай произошел в деревне Больше Шиловичи Слонимского района (Гродненская область) ближе к утру, в 04:30. В огне погиб 38-летний хозяин дома.



