101 год БССР. Какие события стояли у истоков белорусской государственности

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 января – 101-я годовщина со дня образования БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Советская Белоруссия – это молодость нескольких поколений и нашей современной государственности.

А время молодости – это период ошибок и возможностей, поисков и открытий, сил и накопления потенциала. Попытки создания республики были, но достойной альтернативы – нет. Флер романтизма смыла история.









БССР на то время была единственно возможной формой белорусской государственности. Республика стояла у истоков создания ООН, именно в годы БССР был заложен промышленный и научный потенциалы. Сформирован так называемый белорусский характер. Даже спустя век Советская Беларусь остается молодостью старших поколений.







