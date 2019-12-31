ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

101 год БССР. Какие события стояли у истоков белорусской государственности

01.01.2020 17:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 января – 101-я годовщина со дня образования БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Советская Белоруссия – это молодость нескольких поколений и нашей современной государственности.

А время молодости – это период ошибок и возможностей, поисков и открытий, сил и накопления потенциала. Попытки создания республики были, но достойной альтернативы – нет. Флер романтизма смыла история.

101 год БССР. Какие события стояли у истоков белорусской государственности

101 год БССР. Какие события стояли у истоков белорусской государственности

БССР на то время была единственно возможной формой белорусской государственности. Республика стояла у истоков создания ООН, именно в годы БССР был заложен промышленный и научный потенциалы. Сформирован так называемый белорусский характер. Даже спустя век Советская Беларусь остается молодостью старших поколений.

101 год БССР. Какие события стояли у истоков белорусской государственности

101 год БССР. Какие события стояли у истоков белорусской государственности

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 января – 101-я годовщина со дня образования БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Советская Белоруссия – это молодость нескольких...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси от пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 8 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика