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Наталья Водянова выходит замуж
Источник материала: Tut.by
Известная российская модель Наталья Водянова снова выходит замуж. Об этом звезда
Модель опубликовала фотографию со своим гражданским мужем французским миллиардером Антуаном Арно.
«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. <…> Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими», — написала Водянова. Подписчики тут же задали уточняющий вопрос, о свадьбе ли идет речь. Модель ответила утвердительно.
Водянова — российская модель, актриса и общественный деятель. С первым мужем — британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом Водянова развелась в 2011 году. У пары трое детей — два сына и дочь.
О романе Водяновой с французским бизнесменом, генеральным директором Berluti, сыном мультимиллиардера Бернара Арно Антуаном стало известно после ее развода. У Арно и Водяновой есть двое общих детей.
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Модель опубликовала фотографию со своим гражданским мужем французским миллиардером Антуаном Арно.
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