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Наталья Водянова выходит замуж

01.01.2020 18:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известная российская модель Наталья Водянова снова выходит замуж. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

Модель опубликовала фотографию со своим гражданским мужем французским миллиардером Антуаном Арно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Natalia Vodianova (@natasupernova) on Dec 31, 2019 at 4:04pm PST

«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. <…> Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими», — написала Водянова. Подписчики тут же задали уточняющий вопрос, о свадьбе ли идет речь. Модель ответила утвердительно.

Водянова — российская модель, актриса и общественный деятель. С первым мужем — британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом Водянова развелась в 2011 году. У пары трое детей — два сына и дочь.

О романе Водяновой с французским бизнесменом, генеральным директором Berluti, сыном мультимиллиардера Бернара Арно Антуаном стало известно после ее развода. У Арно и Водяновой есть двое общих детей.

 
 
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Модель опубликовала фотографию со своим гражданским мужем французским миллиардером Антуаном Арно.
 
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