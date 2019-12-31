Наталья Водянова выходит замуж

Источник материала: Tut.by

Известная российская модель Наталья Водянова снова выходит замуж. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

Модель опубликовала фотографию со своим гражданским мужем французским миллиардером Антуаном Арно.

«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. <…> Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими», — написала Водянова. Подписчики тут же задали уточняющий вопрос, о свадьбе ли идет речь. Модель ответила утвердительно.

Водянова — российская модель, актриса и общественный деятель. С первым мужем — британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом Водянова развелась в 2011 году. У пары трое детей — два сына и дочь.

О романе Водяновой с французским бизнесменом, генеральным директором Berluti, сыном мультимиллиардера Бернара Арно Антуаном стало известно после ее развода. У Арно и Водяновой есть двое общих детей.