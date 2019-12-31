В Беларуси стартовал отбор на конкурс песни «Евровидение-2020»

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси стартовал отбор на международный конкурс песни «Евровидение-2020». Заявки от желающих представить нашу страну на шоу принимает «Белтелерадиокомпания». Заявки принимаются до 17 января 2020 года. Со всеми условиями участия в отборе можно ознакомиться на сайте медиахолдинга.

Как и в предыдущие годы, исполнителя, который представит нашу страну на «Евровидении», будут выбирать путем открытого отбора. В дальнейшем «Белтелерадиокомпания» проведет предварительный кастинг присланных песен и сформирует список участников живого прослушивания, которое состоится 27 января. После этого жюри выберет 12 претендентов, которые примут участие в национальном отборе.

Финал отбора пройдет не позднее 6 марта. Его покажут в формате концерта в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Представителя Беларуси на «Евровидении» выберут путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.

«Евровидение» пройдет в мае 2020 года в нидерландском Роттердаме. На сцене выступят представители 41 страны, в том числе и Беларуси.