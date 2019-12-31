ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси стартовал отбор на конкурс песни «Евровидение-2020»

01.01.2020 17:21 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси стартовал отбор на конкурс песни «Евровидение-2020»
Фото из открытых источников

В Беларуси стартовал отбор на международный конкурс песни «Евровидение-2020». Заявки от желающих представить нашу страну на шоу принимает «Белтелерадиокомпания». Заявки принимаются до 17 января 2020 года. Со всеми условиями участия в отборе можно ознакомиться на сайте медиахолдинга.

В Беларуси стартовал отбор на конкурс песни «Евровидение-2020» Какие места занимала Беларусь на «Евровидении»?

Как и в предыдущие годы, исполнителя, который представит нашу страну на «Евровидении», будут выбирать путем открытого отбора. В дальнейшем «Белтелерадиокомпания» проведет предварительный кастинг присланных песен и сформирует список участников живого прослушивания, которое состоится 27 января. После этого жюри выберет 12 претендентов, которые примут участие в национальном отборе.

Финал отбора пройдет не позднее 6 марта. Его покажут в формате концерта в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Представителя Беларуси на «Евровидении» выберут путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.

«Евровидение» пройдет в мае 2020 года в нидерландском Роттердаме. На сцене выступят представители 41 страны, в том числе и Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявки от претендентов на поездку в Нидерланды принимаются до 17 января 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси от пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 8 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика