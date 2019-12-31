Первый канал скрыл счетчик лайков под новогодним обращением Путина













"Радио Свобода". Первый канал и телеканал "Россия 24" скрыли на своих страницах в ютьюбе счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина. Также под записями отключены комментарии, сообщает





Радиостанция "Эхо Москвы" отмечает, что к 13 часам 1 января, когда счетчики еще не были отключены, обращение Путина на странице Первого канала набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.





Еще один федеральный канал, НТВ, счетчики под обращением Путина оставил. К середине воскресенья на странице в ютьюбе НТВ президент России собрал 17 тысяч отметок "не нравится" при 4,5 тысячах отметках "нравится".





19 декабря видео большой пресс-конференции Путина, размещенное на канале "Россия 24" в ютьюбе, набрало 51 тысячу дизлайков и 15 тысяч лайков.



