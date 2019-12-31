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Первый канал скрыл счетчик лайков под новогодним обращением Путина

01.01.2020 19:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перед скрытием там уже было 66 тысяч дизлайков.




Первый канал и телеканал "Россия 24" скрыли на своих страницах в ютьюбе счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента Владимира Путина. Также под записями отключены комментарии, сообщает "Радио Свобода".

Радиостанция "Эхо Москвы" отмечает, что к 13 часам 1 января, когда счетчики еще не были отключены, обращение Путина на странице Первого канала набрало 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.

Еще один федеральный канал, НТВ, счетчики под обращением Путина оставил. К середине воскресенья на странице в ютьюбе НТВ президент России собрал 17 тысяч отметок "не нравится" при 4,5 тысячах отметках "нравится".

19 декабря видео большой пресс-конференции Путина, размещенное на канале "Россия 24" в ютьюбе, набрало 51 тысячу дизлайков и 15 тысяч лайков.
 
 
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Перед скрытием там уже было 66 тысяч дизлайков.
 
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