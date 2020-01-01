Нидерланды больше нельзя называть «Голландией»

Источник материала: Вороновская газета





Правительство этой страны считает, что такая мера позволит избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией, сообщает NOS.

Слово «Голландия» с начала 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.

После нововведений местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать только «Нидерланды». Известно, что такая мера направлена на избавление страны от стереотипов, связанных с наркотиками и проституцией.

Власти страны надеются, что решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу — и эти города не справляются с наплывом туристов. Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

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