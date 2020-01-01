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Палау стала первой страной, которая запретила использование солнцезащитного крема

02.01.2020 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тихоокеанское государство Палау стало первым в мире, где запретили солнцезащитный крем, вредный для кораллов и морской жизни, сообщает BBC.





С 1 января солнцезащитный крем, который включает в себя стандартные ингредиенты, в том числе оксибензон, не разрешается носить или продавать в стране.

"Мы должны жить и уважать окружающую среду, потому что окружающая среда — это гнездо жизни", — сказал президент Палау Томас Ременгесау.

Островная страна позиционирует себя как "первозданный рай" для дайверов. Лагуна на Палау Рок-Айлендс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население страны составляет около 20 000 человек на сотнях островов.
 
 
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Тихоокеанское государство Палау стало первым в мире, где запретили солнцезащитный крем, вредный для кораллов и морской жизни, сообщает BBC.
 
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