|
Палау стала первой страной, которая запретила использование солнцезащитного крема
Источник материала: Партизан
Тихоокеанское государство Палау стало первым в мире, где запретили солнцезащитный крем, вредный для кораллов и морской жизни, сообщает
С 1 января солнцезащитный крем, который включает в себя стандартные ингредиенты, в том числе оксибензон, не разрешается носить или продавать в стране.
"Мы должны жить и уважать окружающую среду, потому что окружающая среда — это гнездо жизни", — сказал президент Палау Томас Ременгесау.
Островная страна позиционирует себя как "первозданный рай" для дайверов. Лагуна на Палау Рок-Айлендс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население страны составляет около 20 000 человек на сотнях островов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тихоокеанское государство Палау стало первым в мире, где запретили солнцезащитный крем, вредный для кораллов и морской жизни, сообщает BBC.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)