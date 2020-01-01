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В Эстонии закрыли пропагандистское российское информагентство
Источник материала: Партизан
Власти страны ввели санкции против агентства Sputnik Эстония
В Эстонии приостановило работу российское пропагандистское информационное агентство Sputnik Эстония из-за санкций со стороны властей. Об этом сообщает
Как сообщается, вся редакция увольняется с 1 января 2020 года якобы "из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей".
Эстонские СМИ отмечают, что Sputnik Эстония входит в государственное международное информационное агентство "Россия сегодня", чей гендиректор Дмитрий Киселев находится под санкциями Евросоюза. Из-за этого власти Эстонии ввели санкции против Sputnik.
Пропагандисты называют действия властей Эстонии "правовым беспределом" и "проявлением тоталитаризма", а также заявляют, что их агентство "независимо от властей".
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не поздравил с Новым годом лидеров Украины, Грузии и стран Прибалтики. Также российский лидер не поздравил президента Польши Анджея Дуду.
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Власти страны ввели санкции против агентства Sputnik Эстония
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