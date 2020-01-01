Печальная история: власти нашли трех пум рядом с человеческими останками и убили их

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По информации издания, сотрудники организации Arizona Game and Fish Department, которая занимается изучением и защитой диких животных штата, обнаружили поедающих останки хищников в лесном заповеднике Коронадо. Предполагается, что животные не убивали человека, однако зверей застрелили, поскольку они не проявляли страха перед людьми.





«Обычно горные львы не поедают человеческие останки. Это ненормальное поведение для них. Те, кто делают это, с большой вероятностью в будущем могут напасть на человека», — отметил глава местной организации Arizona Game and Fish Department, которая занимается изучением и защитой диких животных штата.







