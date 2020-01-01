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Руководство завода АКБ подало в милицию на противников строительства

02.01.2020 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство аккумуляторного завода "АйПауэр" 10 декабря подало заявление в милицию, пишет "Брестская газета".


Аккумуляторный завод в Бресте / b-g.by

В обращении указывается, что "на платформе MolaMola неизвестными лицами осуществляется сбор денежных средств якобы с целью проведения общественной экологической экспертизы ООО "АйПауэр".


Этот сбор средств компания считает мошенничеством и просит милицию провести проверку, возбудить уголовное дело, установить виновных лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

Сбор средств на краудфандинговой платформе, по мнению администрации завода, ведется "путем обмана и злоупотребления доверием". Как аргумент заявители подчеркивают, что предусмотренный законом срок проведения общественной экологической экспертизы закончился еще четыре года назад и ее проведение "в настоящее время невозможно". Также дается ссылка на законодательство, согласно которому расходы на такую экспертизу должны нести непосредственно ее заявители — в этом случае Дмитрий Бекалюк и Демьян Лепесевич.

Бекалюк удивлен такой реакцией. По его словам, на сайте MolaMola четко прописаны и организаторы сбора денег, и причина сбора.

"Видимо, руководство завода живет в какой-то другой стране, или мнение по этому вопросу и поручение главы государства для них не указ и не руководство к действию. Они ссылаются на законодательство, согласно которому расходы на проведение такой экспертизы должны нести непосредственно ее инициаторы. Все правильно: для оплаты проведения общественной экологической экспертизы Бекалюк и Лепесевич и открыли сбор средств на доступной всем гражданам платформе MolaMola. Или руководство завода считает, что Бекалюк и Лепесевич обязаны проводить эту экспертиз в за свою зарплату? В законе этого нет. Хотя у руководства завода, видимо, свои законы", — комментирует активист.


Кстати, уже 30 декабря на официальном сайте компании 1AK-GROUP появилось сообщение о проведении общественной экологической экспертизы проекта аккумуляторного завода "АйПауэр".

Противостояние брестчан и компании "АйПауэр" длилось почти два года. Общественные активисты сумели победить фирму, которая строила аккумуляторный завод на окраине Бреста. В поддержку горожан высказывался даже Александр Лукашенко. Перед Новым годом стало известно, что предприятие законсервируют — на неизвестный срок.

В конце октября брестчане выступили с инициативой проведения своей экологической экспертизы. О том, что горожане имеют такое право, в начале сентября заявлял глава государства.
 
Теги: Брест
 
 
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Руководство аккумуляторного завода "АйПауэр" 10 декабря подало заявление в милицию, пишет "Брестская газета".
 
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