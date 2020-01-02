Болевые точки белорусского бизнеса: что изменилось за минувший год, а что так и осталось нерешенным

Источник материала: Ежедневник





По ряду вопросов хоть и отмечается улучшение условий для ведения бизнеса в Беларуси, однако каких-то значимых изменений все же пока не произошло.

Подводя итоги 2019 года в части условий ведения бизнеса в Беларуси, сопредседатель Правления, директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского Жанна Тарасевич в комментарии «Ежедневнику» отметила, что снизилось администрирование налогов, потому что появилась новая редакция Налогового кодекса, а также начал в полной мере действовать Декрет № 7.

«Как положительный факт следует отметить рост количества самозанятых. Тут либо люди стали выходить из тени либо начали создавать себе новые рабочие места», – рассказала она.

Что касается оценки своего положения, по словам эксперта, начинающий бизнес, который только открылся либо расширяется, отмечает положительную динамику. При этом у тех, кто работает достаточно давно, оптимизма гораздо меньше. Эксперт объясняет это тем, что для них условия ведения бизнеса остались прежними.

«Результаты опросов бизнеса говорят о том, что он готов что-то делать, но у него зачастую не хватает ресурсов, он сталкивается с проблемой непонимания на местах», – рассказала собеседник.

Год прошел без изменений

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец считает, что прошлый год так и остался годом ожиданий.

«Внедрение принципов корпоративного управления, к сожалению, не сможет нивелировать те минусы, которые годами накопились в управлении неэффективными предприятиями. Все ждали в ушедшем году, что по государственным предприятиям, которые показывают устойчивую нежизнеспособность, будет принято какое-то решение. А решения так и нет», – подчеркнул он.

Александр Швец отмечает, что сегодня очень важно сформировать доверие у субъектов хозяйствования к экономической политике страны, к судебной системе (по экономическим судам).

Болезненным вопросом Швец называет и взаимодействие бизнеса с силовиками.

«Чрезмерная жесткость силовых органов в правоприменительной практике по отношению к частному бизнесу создает у того атмосферу напряжения и недоверия», – отметил эксперт.

Отмена 488 указа

Нужно также отметить, что в прошлом году был отменен указ №488 о лжепредпринимательстве, применение которого часто осуществлялось с перегибами и негативными последствиями для бизнеса.

Однако тут же была введена 33 статья Налогового кодекса, которая фактически сменила одиозный указ.

«Формально указ вроде как отменили, но очень много будет зависеть от правоприменения статьи 33-ей НК. Если тут будут такие же перегибы, как в указе 488, то статья эта принесет еще больше вреда», – придерживается мнения Александр Швец.

«Да, бизнес насторожился из-за появления данной статьи, – признает и Жанна Тарасевич. – Потому что пока неизвестно, как она будет применяться».

Хотя, по словам эксперта, сама отмена одиозного указа все равно имела положительный момент с точки зрения вопросов контроля попадания под ответственность.

«С 1 января прошлого года перестал пополняться реестр лжепредпринимателей, и это положительно влияет на репутацию компаний. Раньше в этот список можно было попасть вообще по формальным признакам, как например, из-за вовремя не поданной налоговой декларации», – сказала Тарасевич.

Болевые точки

Нужно сказать, что, несмотря на ряд положительных моментов в вопросах ведения бизнеса в Беларуси, список проблем все еще остается большим.

«Считаю, что сегодня развиваться бизнесу мешает фискальная нагрузка, и даже не налоговая, а социальная. Нужно перераспределить нагрузку между нанимателем и сотрудником», – отметила Тарасевич, говоря о проблемах белорусского бизнеса.

Эксперт также указала на проблему, связанную с неплатежами, высокой кредиторской задолженностью.

«По обрабатывающей промышленности, как показывает статистика, у нас сумма добавленной стоимости ниже, чем сумма погашения по кредитным ресурсам. Получается, что мы все время живем в долг», – заметила Жанна Тарасевич.

Она обратила внимание на еще одну проблему, которая, по ее словам, со временем станет еще острее, – это потребность компаний в квалифицированной рабочей силе.

«Часть людей уезжает из страны, еще часть стареет, и предприятия испытывают потребность в квалифицированной рабочей силе. Это будет новой проблемой именно для предприятий, которые хотят развиваться», – резюмировала эксперт.